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楊千霈滑雪弄丟手機　狂找1.5hrs找回：謝謝宇宙聽到我祈禱

記者王靖淳／綜合報導

女星楊千霈平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就發文透露日前到日本滑雪時，不小心弄丟手機，所幸最後順利找回。為此，她哭笑不得表示：「究竟我的幽默人生還有多少事會發生在我身上呢？讓我們繼續看下去。」

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Threads／pinkbabe0309）

▲楊千霈出國滑雪。（圖／翻攝自Threads／pinkbabe0309）

楊千霈透露，當她驚覺手機不見時，腦中閃過許多不安想法，例如手機裡與孩子的合照、帳號密碼以及接下來幾天該怎麼辦等，讓當時正在搭纜車的她，只想跳下車找手機下落，心急地完全沒時間哭，不過後來她還是懷著忐忑的心情一路搭到山頂，接著再獨自一人下山尋求別人的幫助，「不敢相信，竟然在滑雪到一半手機不見的荒謬事，會發生在我身上。」

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▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Threads／pinkbabe0309）

▲楊千霈分享滑雪自拍照。（圖／翻攝自Threads／pinkbabe0309）

幸運的是，楊千霈最後在教練們的幫忙下，在一個半小時內順利找回手機，為此如坐針氈的她坦言，當下心情簡直欲哭無淚，因此她非常感謝對方的幫忙，「一邊安慰著失魂落魄的我，一邊和雪場各纜車和公眾區域聯繫。」並表示自己又學到了寶貴的一課，「謝謝宇宙聽到我的祈禱，謝謝拾到手機的善心人。」

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自Threads／pinkbabe0309）

▲楊千霈滑雪弄丟手機。（圖／翻攝自Threads／pinkbabe0309）

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