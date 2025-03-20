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影帝落魄睡倒地鐵！張家輝跪求網友刪掉偷拍照　入戲深苦喊：放過我

記者蕭采薇／台北報導

金獎影帝張家輝，最新自導自演年度恐怖強檔大片《贖夢》，從開拍之際就話題不斷。為了宣傳最新作品，張家輝特別以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads，不一連曬出多張毛骨悚然的惡夢塗鴉，恐怖程度令網友嚇爛，更有民眾拍到張家輝以「蔡辛強」的裝扮搭地鐵、睡到終點站的照片，在全網瘋傳，讓他苦喊：「放過我啦。」

▲張家輝在《贖夢》飽受惡夢所苦不敢入睡。（圖／甲上娛樂提供）

▲張家輝以《贖夢》片中角色「蔡辛強」為名成為脆友，在地鐵睡倒的照片也瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

《贖夢》海報、預告駭人驚悚值拉滿，發布之後引發熱烈關注，並榮獲國際影展好評盛讚。張家輝表示《贖夢》正是以他個人的做夢經驗來編劇，配合恐怖驚悚的方式呈現，帶出因果報應與警世作用，他語帶玄機表示：「觀看電影後的你，會暗地想起自己的什麼過去呢？祝你一生問心無愧。」

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張家輝為了宣傳《贖夢》不遺餘力，特地以「蔡辛強」為名開設Threads帳號與網友交流，頻繁發文、曬照、傳語音分享私密心情，包括「沒人明白，每天晚上做惡夢，睡不著覺有多難受」、「有沒有人懂一點，不會做惡夢的方法啊」、「又做惡夢了，這個惡夢還要搞我多久」，更貼出多張描繪惡夢場景的驚悚塗鴉，其中有鬼壓床、無臉人等情節，讓網友嚇到直呼起雞皮疙瘩，表示強哥的惡夢越做越恐怖。

▲張家輝在《贖夢》飽受惡夢所苦不敢入睡。（圖／甲上娛樂提供）

▲張家輝4度自導自演，拍攝驚悚電影《贖夢》。（圖／甲上娛樂提供）

除此之外，張家輝甚至打扮成「蔡辛強」的模樣在地鐵上累到睡過頭，被網友偷拍，網友還訝異直呼：「朋友搭地鐵碰見張家輝！？真的假的啦？」但因為造型較為落魄，不少人無法斷定，反倒引起一波熱烈討論。

▲張家輝在《贖夢》飽受惡夢所苦不敢入睡。（圖／甲上娛樂提供）

▲張家輝在《贖夢》飽受惡夢所苦不敢入睡。（圖／甲上娛樂提供）

隨後「蔡辛強」再度現身親回留言串揭曉答案，以無奈口氣回應「都已經睡不著了，搭車睡覺還要被人偷拍」，還特地以有氣無力的聲音錄製留言：「不好意思，可不可以刪掉啊？影響到我啦。」極為新鮮、生活化的宣傳方式展現大明星張家輝最為平易近人的一面，瞬間在網路上爆紅，蔡辛強的Threads創帳號僅2週，已迅速漲粉近5萬人。

▲▼張家輝以《贖夢》片中角色「蔡辛強」為名開設Threads。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡辛強Threads上的鬼壓床惡夢塗鴉令網友嚇爛。（圖／翻攝自Threads）

《贖夢》故事敘述劉俊謙飾演的文醫生擅長挖掘病患最深層的秘密，甚至不惜違規介入患者生活試圖導正。他偶然搭上由張家輝飾演的夜班計程車司機蔡辛強的車，發現其舉止不尋常，原來蔡辛強飽受惡夢所苦不敢入睡，他近乎瘋狂的妻子堅信他們被鬼纏身，家內外貼滿詭異符咒，成日擔驚受怕、疑神疑鬼。文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，決心找出問題根源，但追查過程中怪事不斷，駭人真相即將揭開，《贖夢》將於4月11日在台上映。

 

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