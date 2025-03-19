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第一個反派獻給《白雪公主》！　蓋兒加朵試鏡才能演壞皇后

記者蕭采薇／綜合報導

很難想像，已經因為《玩命關頭》系列電影和《神力女超人》而成為國際票房巨星的蓋兒加朵，為了演迪士尼的電影還得通過試鏡。沒錯，為了得到《白雪公主》的邪惡皇后角色，她花了一個月時間去準備試鏡，蓋兒加朵解釋：「迪士尼需要確保我能唱歌，這畢竟是一部音樂劇，所以我花了一個月的時間練習，然後我得到了這個角色。」

▲蓋兒加朵將第一個反派角色，獻給《白雪公主》的邪惡壞皇后。（圖／迪士尼提供）

▲蓋兒加朵為了得到《白雪公主》的邪惡皇后角色，她花了一個月時間去準備試鏡。（圖／迪士尼提供）

《白雪公主》原型出自《格林童話》，也是迪士尼在1937年發行的第一部動畫長片，如今終於跟隨《美女與野獸》《小美人魚》等著名動畫的腳步翻拍成真人版電影。電影裡的壞皇后聲音冰冷，眼神中經常充滿了憤怒，她鄙視白雪公主的美德，並設計了一個毒蘋果計畫。

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▲蓋兒加朵將第一個反派角色，獻給《白雪公主》的邪惡壞皇后。（圖／迪士尼提供）

▲蓋兒加朵將第一個反派角色，獻給《白雪公主》的邪惡壞皇后。（圖／迪士尼提供）

蓋兒加朵詮這釋這個角色前，和導演馬克韋伯進行了多次討論，「我們討論了她的起心動念，以了解是什麼驅動了她的角色性格」，她進一步解釋：「她享受權利、自戀、希望人們崇拜她，這個角色對我來說是全新的。扮演反派讓我很興奮，它允許我去做很多不同的嘗試，並用很多肢體語言來彰顯角色的個性。」

▲蓋兒加朵將第一個反派角色，獻給《白雪公主》的邪惡壞皇后。（圖／迪士尼提供）

▲蓋兒加朵接下《白雪公主》，不僅證實自己能唱歌，在片場也玩得很開心。（圖／迪士尼提供）

這位美麗的皇后不僅證實自己能唱歌，在片場也玩得很開心，蓋兒加朵表示，她把第一次的反派角色給了迪士尼，而且很享受刻薄使壞的樂趣，更喜歡嚇到人的感覺。尤其在奧斯卡最佳服裝設計師珊蒂鮑威爾的美麗服飾加持下，讓蓋兒在拍片現場女王架勢十足又艷冠群芳，畢竟光是她身上的華服就多達9套。

▲蓋兒加朵將第一個反派角色，獻給《白雪公主》的邪惡壞皇后。（圖／迪士尼提供）

▲《白雪公主》翻拍真人版電影。（圖／迪士尼提供）

導演表示，蓋兒在角色的詮釋上得心應手，她對自己施展的惡行感到高興，也接受了這個角色的戲劇性及伴隨而來的力量及危險，「前一分鐘，她還很可愛、甜美又善良，但下一秒鐘，她就會讓你怕得渾身發抖。」

 

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蓋兒加朵, 白雪公主

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