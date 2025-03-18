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九把刀遭逼問十年不忍了！　斥資近三億奇幻鉅作《功夫》近況曝光

記者蕭采薇／台北報導

熱血台片《功夫》改編自九把刀《都市恐怖病》系列同名小說，融合動作、奇幻、友情與懸疑等多重元素，耗時兩年並斥資近三億元台幣製作，致力打造奇幻動作鉅作。《功夫》由原著作者九把刀親自擔任導演與編劇，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等多位金獎卡司擔綱演出，將於2026年2月春節檔期上映。

▲柯震東與朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨、戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿、王淨飾演同班同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

▲（右起）柯震東、朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨。（圖／麻吉砥加提供）

耗時兩年並斥資近三億台幣製作的《功夫》，改編自九把刀歷年來最受歡迎的同名作品，也是讀者和觀眾最期待影視化的代表作。《功夫》18日首度公開國際版海報，由韓國知名工作室PROPAGANDA操刀打造，該公司曾與《那年，我們的夏天》、《下女的誘惑》等多部知名影視作品合作，更是以《寄生上流》韓國版海報一作走紅全世界。

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▲柯震東與朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨、戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿、王淨飾演同班同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

▲《功夫》改編自九把刀的系列同名小說，斥資近三億製作。（圖／麻吉砥加提供）

PROPAGANDA團隊表示，《那些年，我們一起追的女孩》當初在韓國上映的海報就是由他們設計，他們一直很喜歡九把刀的作品，於是與《功夫》製作團隊一拍即合，接下海報設計重任。導演九把刀興奮表示：「海報中師父戴立忍一掌破牆，石破天驚，同時打出台灣電影世界的別有洞天，象徵《功夫》影視化漫長的十年等待，終見天日。」

▲柯震東與朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨、戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿、王淨飾演同班同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

▲製作團隊相信，任何一位書迷只要看到國際版海報就可心領神會，也會很感動這幕真的被拍出來了。（圖／麻吉砥加提供）

製作團隊也透露，相信任何一位書迷只要看到國際版海報就可心領神會，也會很感動這幕真的被拍出來了。《功夫》劇情描述柯震東與朱軒洋飾演的魯蛇高中生，意外結識了其貌不揚的流浪漢戴立忍，才知道他竟是一名絕世武功大師，拜師學武的兩人在城市中飛簷走壁、用功夫實現正義，也因此捲入一場五百年前的江湖恩怨。

身為原著作者的九把刀，親自擔任《功夫》編劇與導演，他解釋兩者最大不同之處在於柯震東的角色設定：「電影把主角改成一位把高中當醫學系唸的無限延畢生，柯震東演來毫無違和感。」

▲柯震東與朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨、戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿、王淨飾演同班同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

▲朱軒洋在《功夫》中飾演柯震東的死黨阿義，兩人一起在城市中行俠仗義。（圖／麻吉砥加提供）

此外，相較於2001年就在網路上發表的小說，電影《功夫》在解釋功夫起源的設定上大有突破，拍攝手法更是致敬了很多九把刀心中經典的武俠影視作品。為真實還原小說裡隱藏在瘋癲外表下的功夫大師「黃駿」，演技早已備受肯定的戴立忍首度在《功夫》犧牲扮相，有著一頭凌亂頭髮與鬍鬚的髒亂外表、萬年不換的紅色運動夾克，海報一曝光網友紛紛驚呼他簡直是「面目全非！」

▲柯震東與朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨、戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿、王淨飾演同班同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

▲戴立忍在《功夫》中犧牲扮相，飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿。（圖／麻吉砥加提供）

談起曾獲金馬獎最佳導演的戴立忍，九把刀對他的敬業讚不絕口：「戴立忍一直是我心中飾演師父的第一人選，當然他是很厲害的導演給了我很大壓力，也正因為他是經驗豐富的導演，我們合作上只要精確講述角色功課所需的一切，戴立忍絕對是理解又理解、超越使命地達陣！」

▲柯震東與朱軒洋在九把刀《功夫》中飾演魯蛇死黨、戴立忍飾演身懷蓋世武功的流浪漢黃駿、王淨飾演同班同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

▲王淨在《功夫》中飾演柯震東的同班同學乙晶，因好奇加入學習功夫的行列。（圖／麻吉砥加提供）

魯蛇高中生淵仔（柯震東飾）跟阿義（朱軒洋飾） 遇上了身懷蓋世武功的流浪漢黃駿（戴立忍飾），還有好奇的女同學乙晶（王淨飾）也加入學習功夫的行列，他們不只要重建這個城市的正義，也要解開黃駿的身世之謎，還有「功夫」背後的顛覆性大祕密。

 

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九把刀, 朱軒洋, 功夫, 柯震東, 王淨

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