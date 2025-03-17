金秀賢要求金賽綸「用Telegram加密聊天」　2經紀人疑勾結YTR抹黑她

記者劉宛欣／綜合報導

金賽綸家屬17日委託律師首先對霸凌金賽綸的名嘴YTR李鎮浩提告，並透過媒體一一回答外界疑惑，質疑李鎮浩受金秀賢公司指使抹黑金賽綸。《橫豎研究所》金世義在記者會上表示：「我們發現兩名與Gold Medalist（金秀賢經紀公司）有關聯的經紀人，與李鎮浩有過頻繁的接觸。」質疑一切都是金秀賢經紀公司在背後搞鬼。

▲金世義質疑金秀賢公司在背後操作抹黑金賽綸。（圖／翻攝自金秀賢IG）

金世義透露，金賽綸酒駕出事後，從未對外說過打工地點，但李鎮浩卻不知從何得知消息，一直跟蹤她，他直言「如果沒有內部消息是不可能的，李鎮浩和金秀賢的關係很可能非常密切。」另一方面，金賽綸遺屬律師也補充說「金秀賢曾要求金賽綸在Telegram上和他對話，而不是在KakaoTalk上。」似是考慮到Telegram的隱私特性。

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▲金賽綸曾被金秀賢要求用Telegram對話。（圖／翻攝自金賽綸IG）

律師接著表示「我們不知道金賽綸和金秀賢分手的具體原因，不過，在金賽綸發給金秀賢的訊息中，有一條是『救救我』」，隨後律師繼續表達了質疑，提及金賽綸2024年上傳了與金秀賢的親暱照片後，經紀公司立刻打電話要求她刪照片，隔天，公司馬上寄出了第一封掛號信，隨後李鎮浩的 YouTube頻道就開始出現大量爆料金賽綸現況的影片。