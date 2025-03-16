ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘男神因他迷上挪威！　迷弟告白完被敲碗「跟伍佰演BL」傻眼了

記者黃庠棻／台北報導

男星李程彬日前於白色情人節直播，除了與影迷聊天互動、回覆提問之外，他更首次在直播中親手製作禮物送給粉絲，讓網友紛紛留言直呼感動。李程彬表示「會選在白色情人節直播，是因為我在2月14日情人節時，發文祝大家情人節快樂，當時就收到許多粉絲的祝福，所以想趁3/14白色情人節時回饋粉絲，也順便跟大家互動聊聊天。」

▲李程彬在白色情人節直播與粉絲互動。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬在白色情人節直播與粉絲互動。（圖／東旭九翔娛樂）

此次直播，李程彬親手製作簽名照相框送給粉絲，並在相片上貼上花朵、貼紙等裝飾，他透露這是自己第一次做這類的手工禮物，希望大家會喜歡。直播中他也一一回答提問，當被問到是否也曾為對象手做過什麼禮物時，他笑說自己比較常做的是下廚，只要有時間他就會做菜或煲湯給另一半吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，李程彬在直播中還透露自己一直很想去一趟挪威，笑說「自從我聽了伍佰的《挪威的森林》之後，就蠻想去一次挪威看看。」沒想到這番話讓粉絲在後續直播中各種cue到伍佰。甚至後來有許多粉絲問他是否有機會接演BL劇時，他問大家有沒有想看他跟誰合作BL劇，留言竟也被瘋狂歪樓，不斷推薦他與伍佰合作湊CP，讓他哭笑不得，還打趣說這應該要看伍佰老師的意願。

▲李程彬在白色情人節直播與粉絲互動。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬在白色情人節直播與粉絲互動。（圖／東旭九翔娛樂）

此外，有網友詢問李程彬若不做演員還想嘗試什麼職業，他笑說現在的話最想嘗試拍吃播影片，直呼「因為我最近都在飲控跟健身，炸物都戒了一、兩百天了，就連大家一直催更的夜市Vlog短期內也無法更新。所以要問我現在最想做的其他職業一定是吃播主題，可以好好大吃一頓，還能作為職業一舉兩得啊！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【根本是天使寶寶】2歲萌娃半夜醒來不哭鬧　自己蓋被放音樂重返夢鄉

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李程彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 正妹網紅「撞名蘿拉」衰遭酸民攻擊！狂掉3000粉傻眼：錢不是我騙的
  2. 直擊／韓星第一人！泰妍站上大巨蛋　「三段高音美聲」震撼3.5萬人
  3. 具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大
  4. 神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光
  5. 首部長片就入圍坎城影展大獎！法導演新片「2帥哥主演」顏值爆表
  6. 婁峻碩入戲脫稿演出！直接把男星「推倒在沙發」　他認：有點想哭
  7. 陸26歲百萬網紅「鼻孔小到呼吸困難」　認整型過頭：為年少無知買單
  8. 金鐘男神因他迷上挪威！　迷弟告白完被敲碗「跟伍佰演BL」傻眼了
  9. 金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死
  10. 《苦盡柑來》20句人生金句！　台詞催淚：每個人到頭來都是孤兒

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366