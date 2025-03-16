金鐘男神因他迷上挪威！　迷弟告白完被敲碗「跟伍佰演BL」傻眼了

記者黃庠棻／台北報導

男星李程彬日前於白色情人節直播，除了與影迷聊天互動、回覆提問之外，他更首次在直播中親手製作禮物送給粉絲，讓網友紛紛留言直呼感動。李程彬表示「會選在白色情人節直播，是因為我在2月14日情人節時，發文祝大家情人節快樂，當時就收到許多粉絲的祝福，所以想趁3/14白色情人節時回饋粉絲，也順便跟大家互動聊聊天。」

▲李程彬在白色情人節直播與粉絲互動。（圖／東旭九翔娛樂）

此次直播，李程彬親手製作簽名照相框送給粉絲，並在相片上貼上花朵、貼紙等裝飾，他透露這是自己第一次做這類的手工禮物，希望大家會喜歡。直播中他也一一回答提問，當被問到是否也曾為對象手做過什麼禮物時，他笑說自己比較常做的是下廚，只要有時間他就會做菜或煲湯給另一半吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，李程彬在直播中還透露自己一直很想去一趟挪威，笑說「自從我聽了伍佰的《挪威的森林》之後，就蠻想去一次挪威看看。」沒想到這番話讓粉絲在後續直播中各種cue到伍佰。甚至後來有許多粉絲問他是否有機會接演BL劇時，他問大家有沒有想看他跟誰合作BL劇，留言竟也被瘋狂歪樓，不斷推薦他與伍佰合作湊CP，讓他哭笑不得，還打趣說這應該要看伍佰老師的意願。

▲李程彬在白色情人節直播與粉絲互動。（圖／東旭九翔娛樂）

此外，有網友詢問李程彬若不做演員還想嘗試什麼職業，他笑說現在的話最想嘗試拍吃播影片，直呼「因為我最近都在飲控跟健身，炸物都戒了一、兩百天了，就連大家一直催更的夜市Vlog短期內也無法更新。所以要問我現在最想做的其他職業一定是吃播主題，可以好好大吃一頓，還能作為職業一舉兩得啊！」