相差39歲！安心亞管教前輩楊烈　親曝「祖孫私下感情」對戲超暖心

記者黃庠棻／台北報導

《火車來去》上週播出，尼爾森收視1.24再創新高，並刷新公視台語台開台收視紀錄，更登上2025年Hami Video台劇榜冠軍。主角之一鍾承翰開心說道「很興奮獲得了這份榮耀，真的非常謝謝所有觀眾朋友支持《火車來去》，接下來三集非常關鍵，希望大家持續鎖定，我還想敲碗導演開拍第二季！」

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

許孟哲也說「每一週帶著大家一起回到早期台灣人很純粹很單純的生活，很開心大家喜歡之外，還參與到這麼榮耀的時刻，謝謝大家支持，謝謝大家喜歡『有福』這個角色。」

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在《火車來去》近期劇情發展中，王董（楊烈飾）的真實身分耐人尋味，在揭開其真實身分前，網友紛紛猜測，王董是否就為文秀（安心亞飾）、文娟（張育綺飾）兩人的親生阿公。可見該劇不僅以火車串聯小鎮故事，成功引起觀眾共鳴，文秀一家是否能再次團圓也是接下來劇迷們關注焦點之一。

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

而王董身分未揭開之前，文秀嚴肅板著臉，不僅「管教」對方不能抽菸、是否有刷牙洗臉，甚至幫對方剪指甲畫面也相當逗趣，談起與楊烈私下相處情形，安心亞分享「烈哥是一個很溫暖、親切的長輩，一直都鼓勵著我，尤其對戲的時候，烈哥的反應好多都好可愛，是個內心很可愛的阿公，跟演戲時的嚴肅很不一樣。」這樣的相處模式也恰巧符合安心亞與媽媽的相處，笑說「我會管我媽媽吃甜食，她吃太多時我會唸她，甚至把甜食搶過來，有時候還要藏起來。」

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

同樣與長輩相處的橋段中，有福為了文秀，脫口「父母是狗」，最後被爸爸追著打的戲碼也讓觀眾忍不住會心一笑，事後許孟哲坦言要跟「爸媽」用這樣的台詞對戲一開始也有點猶豫，回憶「當下在走戲的時候也有再三跟導演確認這樣講真的可以嗎？因為我自己也覺得真的是蠻欠揍的。」當被問到私下與家人相處方式是否也是這樣，許孟哲笑答「私下跟家人相處也比較像朋友，因為媽媽個性也很開朗。」

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

即將於3月16日播出的《火車來去》第十三集，已經來到鎮上多日的王董，默默觀察著麗華、文秀、文娟母女三人，希望從中了解為什麼兒子已經回到自己身邊十二年多了，卻還一心惦記著田南小鎮。兒子口中生命中的女人到底有什麼好？這個鄉下地方又有什麼魔力？能讓他長年念念不忘。《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。