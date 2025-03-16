ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

相差39歲！安心亞管教前輩楊烈　親曝「祖孫私下感情」對戲超暖心

記者黃庠棻／台北報導

《火車來去》上週播出，尼爾森收視1.24再創新高，並刷新公視台語台開台收視紀錄，更登上2025年Hami Video台劇榜冠軍。主角之一鍾承翰開心說道「很興奮獲得了這份榮耀，真的非常謝謝所有觀眾朋友支持《火車來去》，接下來三集非常關鍵，希望大家持續鎖定，我還想敲碗導演開拍第二季！」

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

許孟哲也說「每一週帶著大家一起回到早期台灣人很純粹很單純的生活，很開心大家喜歡之外，還參與到這麼榮耀的時刻，謝謝大家支持，謝謝大家喜歡『有福』這個角色。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在《火車來去》近期劇情發展中，王董（楊烈飾）的真實身分耐人尋味，在揭開其真實身分前，網友紛紛猜測，王董是否就為文秀（安心亞飾）、文娟（張育綺飾）兩人的親生阿公。可見該劇不僅以火車串聯小鎮故事，成功引起觀眾共鳴，文秀一家是否能再次團圓也是接下來劇迷們關注焦點之一。

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

而王董身分未揭開之前，文秀嚴肅板著臉，不僅「管教」對方不能抽菸、是否有刷牙洗臉，甚至幫對方剪指甲畫面也相當逗趣，談起與楊烈私下相處情形，安心亞分享「烈哥是一個很溫暖、親切的長輩，一直都鼓勵著我，尤其對戲的時候，烈哥的反應好多都好可愛，是個內心很可愛的阿公，跟演戲時的嚴肅很不一樣。」這樣的相處模式也恰巧符合安心亞與媽媽的相處，笑說「我會管我媽媽吃甜食，她吃太多時我會唸她，甚至把甜食搶過來，有時候還要藏起來。」

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

同樣與長輩相處的橋段中，有福為了文秀，脫口「父母是狗」，最後被爸爸追著打的戲碼也讓觀眾忍不住會心一笑，事後許孟哲坦言要跟「爸媽」用這樣的台詞對戲一開始也有點猶豫，回憶「當下在走戲的時候也有再三跟導演確認這樣講真的可以嗎？因為我自己也覺得真的是蠻欠揍的。」當被問到私下與家人相處方式是否也是這樣，許孟哲笑答「私下跟家人相處也比較像朋友，因為媽媽個性也很開朗。」

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

即將於3月16日播出的《火車來去》第十三集，已經來到鎮上多日的王董，默默觀察著麗華、文秀、文娟母女三人，希望從中了解為什麼兒子已經回到自己身邊十二年多了，卻還一心惦記著田南小鎮。兒子口中生命中的女人到底有什麼好？這個鄉下地方又有什麼魔力？能讓他長年念念不忘。《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡康永首談大S離世「就像童話沒有下一頁」

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

火車來去, 安心亞, 鍾承翰, 許孟哲, 楊烈, 霍正奇, 伊正, 梁家榕, 何豪傑, 蔡阿炮, 吳鈴山, 石知田, 張育綺, 侯彥西, 黃婕菲, 羅文君, 許瓊月

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男友遭富家女奪愛！女星戲外合體情敵夏語心「私下理想型」也一樣
  2. 《獵人兄弟》花蓮首映族人齊聚力挺　導演蘇弘恩感動致謝祖靈庇祐
  3. 「YG練習生」韓瑞希突曬具荷拉生前合照　憂鬱：我再活一下就過去⋯
  4. 趙露思新劇驚傳不復拍！　劇組2大問題壓垮身心…官博已停更3月
  5. 相差39歲！安心亞管教前輩楊烈　親曝「祖孫私下感情」對戲超暖心
  6. 家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」1句話露餡　網怒灌爆
  7. 實境節目連爆意外！小煜當場「見血」　大霈慘摔傷...痛苦表情全被拍
  8. 金秀賢12年前遭評「很會說謊的面相」！　片段被翻出韓網：朝聖算命師
  9. 7歲演腦性麻痺太驚艷…張鈞甯狂讚「天才童星」曝母子私下相處！
  10. 歐陽娜娜代言「吉他神品牌」被灌爆！官方刪文關留言…網：莎喲娜娜

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366