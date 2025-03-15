遭家屬控「造謠折磨金賽綸」逼死人！　YTR竟扯：我是在幫她復出

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸（김새론）在2月離世，近日她的家人爆料指出男星金秀賢在她未成年時就與她交往，分手後還無情追討先前公司幫墊的7億韓元債務，使得金秀賢陷入輿論風暴。另一方面，家人也控訴前資深媒體人、YouTuber李鎮浩造謠壓垮金賽綸，甚至在家屬守喪期間打電話騷擾。事實上，李鎮浩在金賽綸逝世時，就曾遭批是害死金賽綸的幫兇，但他當時卻聲稱自己「幫了她」。

▲金賽綸遺憾離世。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

李鎮浩在金賽綸去世後，遭受輿論抨擊，他此前曾於2月20日發表立場，親自拍攝影片，表示：「難以想像遺屬們有多麼的痛苦，我也為這件事感到難過。謹向逝者表達哀悼。」他接著說道：「關於金賽綸去世，有人指控我生前曾經折磨她，但這是無稽之談，我有足夠的證據反駁指控。」完全不接受網友對他的指責。

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李鎮浩解釋先前製作過關於金賽綸的影片，都是透過金賽綸的好友、經紀公司員工的確認後才發布的。他還公開了與金賽綸經紀人之間的錄音對話，該經紀人是從金賽綸沒簽新公司時，就協助處理工作的人，李鎮浩表示兩人是朋友，透露2年前就與經紀人說好，雖然金賽綸做錯事，但仍讓她繼續工作謀生，至少應該給她一些基本的活動機會。

▲李鎮浩稱自己一直希望能幫助金賽綸。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

李鎮浩進一步解釋，自己之所以發布相關影片，是因為他得知金賽綸面臨的生活困境，包括她的打工和經濟困難，希望讓公眾了解她的真實情況。他還表示經紀人甚至提議要進行金賽綸採訪，因為金賽綸當時非常迫切地需要復出。自己一直都希望能給金賽綸機會，從來也沒有發表對對方不利的言論。此前，李鎮浩曾爆料金賽綸陷入生活困難，在咖啡店打工，並且還在為演員志願生上課。

金賽綸母親於14日控訴網路獵巫者、李鎮浩等人踩著女兒的屍體，「無視事實、不願意深入調查真相的人，輕易相信並傳播李鎮浩與網路獵巫者所編造的假新聞，不負責任的散布輿論，與那些惡意攻擊者同流合汙，這些人也間接造成了賽綸的死亡悲劇。」

李鎮浩的假新聞致使金賽綸在這3年嚴重失眠，日夜都無法入睡，金母控訴全韓媒「當時的媒體，沒有一個人願意查證事實，也沒有人試圖釐清真相，他們只是照搬李鎮浩撰寫的文章，不負責任的散播，進一步摧毀了一個年輕女孩的未來。」金母還指出李鎮浩在喪禮期間致電騷擾，痛喊：「還是人嗎？如果是你們能夠原諒他們嗎？」直言比起金秀賢，更痛恨李鎮浩與網路獵巫者。