張家輝「高空墜落、口吐大量昆蟲」　《贖夢》求救劉俊謙：幫我啊

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張家輝最新自導自演恐怖力作《贖夢》，集結當紅男神劉俊謙、《尚氣與十環傳奇》陳法拉以及《周處除三害》袁富華共同主演，再度挑戰熟悉的恐怖驚悚題材。預告中，張家輝在惡夢與現實交替之間，出現從高空墜落至病床上、更有口吐大量昆蟲的驚嚇橋段。

▲劉俊謙（左二）飾演的精神科醫生調查張家輝（前）惡夢纏身的原因。（圖／甲上娛樂提供）

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《贖夢》故事敘述劉俊謙飾演的文醫生擅長挖掘病患最深層的秘密，甚至不惜違規介入患者生活試圖導正。他偶然搭上由張家輝飾演的夜班計程車司機蔡辛強的車，發現蔡辛強的舉止不尋常，原來蔡辛強飽受惡夢所苦不敢入睡。

他近乎瘋狂的妻子堅信他們被鬼纏身，家內外貼滿詭異符咒，成日擔驚受怕、疑神疑鬼。文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查病因過程中怪事不斷，駭人真相即將揭開。

▲張家輝（右）與劉俊謙的對手戲是《贖夢》最大亮點。（圖／甲上娛樂提供）

預告中張家輝與劉俊謙的對手戲是預告最大亮點，只見張家輝頂著駭人黑眼圈，不停向劉俊謙求救「幫我，幫我啊」，至於飾演心理醫生的劉俊謙捨命相救，也讓他面臨從未遭遇過的恐怖困境，更被質疑「超越了醫生與病人的界線」。



距離張家輝上次執導《低壓槽》已經相隔7年，對於這次再度挑戰恐怖題材，張家輝透露自己最感興趣的是「夢」這件事，「夢總是無情地反映你內心壓抑和秘密，更不能與別人分享，美夢當然可以不問緣由，但若你經常做的夢都是悲傷、黑暗、懊悔、凶險，這就可能在反射著什麼訊息給你。」

▲張家輝與陳法拉在《贖夢》中飾演夫妻，家中貼滿符咒十分詭異。（圖／甲上娛樂提供）

而他也因此對自己的夢充滿敬畏之心，「它提醒我承受著的壓力和憂慮，感受著現實中不能感受的奇景」，讓他開心表示「夢」甚至可以稱得上是他的朋友。而該片也是曾漫威電影《尚氣與十環傳奇》女星陳法拉，回歸香港影壇的全新力作。

▲張家輝（左）在《贖夢》中飽受惡夢所苦，陳法拉飾演的妻子堅信他們被鬼纏身 。（圖／甲上娛樂提供）

陳法拉片中飾演張家輝老婆，有多場高難度動作戲，必須畫臉傷妝、瘀青妝，她在殺青當天將工作照傳給在美國的家人，豈料媽媽竟信以為真，要她趕緊去醫院治療，幸好老公知道她是在拍戲，連忙安慰一對老人家，陳法拉也立刻叮嚀老公不要將這些照片給女兒，「我怕她驚嚇，以為媽媽發生什麼事。」電影《贖夢》將於4月11日在台上映。