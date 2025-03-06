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相戀8年她突然變巨星！中島健人妻變陌生人《平行時空》催淚熱戀

記者吳睿慈／綜合報導

偶像中島健人攜手新世代歌姬milet合作2025年度話題愛情電影《我在平行時空戀上妳》，本片是大師級導演三木孝浩執導，繼《明天，我要和昨天的妳約會》後再度打造最催淚深情代表作；2月底在日本上映後，首週末3天即吸金1億5800萬日圓（約3500萬元台幣），榮登新片票房冠軍。本片確定由甲上娛樂取得台灣發行版權，並將於4月2日全台浪漫獻映。

▲▼ 我在平行時空戀上妳、中島健人、milet。（圖／甲上娛樂提供）

▲中島健人在《我在平行時空戀上妳》裡與milet相戀8年。（圖／甲上娛樂提供）
  
《我在平行時空戀上妳》找來中島健人、milet參演，中島在首映會上感性分享：「這是我拍攝電影以來最催淚、也是讓我哭最慘的作品，希望能夠讓大家感受到這部電影所蘊含的深厚愛意。」milet談及演戲初體驗則說：「雖然演戲過程充滿挑戰，但最後是帶著『真的太好玩了』的心情結束拍攝，這讓我感到非常幸福。我由衷感謝導演三木孝浩以及飾演陸的中島健人，他們幫助我展現出最自然的演技。」

milet首挑大樑銀幕處女作，特別為電影打造主題曲〈I still〉與插曲〈Nobody Knows〉，並在片中展現實力嗓音，令觀眾直呼：「milet的歌聲讓電影變得更精采！」

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▲▼ 我在平行時空戀上妳、中島健人、milet。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼milet在電影裡搖身一變成為巨星歌手。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼ 我在平行時空戀上妳、中島健人、milet。（圖／甲上娛樂提供）
 
《我在平行時空戀上妳》改編自法國愛情喜劇電影《超時空初戀》，電影描述大學時期一見鍾情並步入禮堂的神林陸（中島健人飾演）與前園美波（milet飾演），相戀8年後，陸如願成為人氣小說家，美波則放棄歌手夢想，全力扶持另一半。就在陸事業如日中天之際，某次兩人吵架後的隔天清晨，竟發生天翻地覆的大改變！本來是暢銷作家的陸竟淪為出版社小編輯，而家中老婆竟成了遙不可及的超級巨星！眼看世界突然變成兩人不曾相識的平行時空，陸到底該怎麼做才能讓變成陌生人的妻子重新愛上他？《我在平行時空戀上妳》將於4月2日在台浪漫獻映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

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我在平行時空戀上妳, milet, 中島健人

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