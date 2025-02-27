ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

啦啦隊女神禾羽機上「張嘴大睡」崩壞照流出！　大擺臭臉緊盯鏡頭

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵），憑藉甜美外型、姣好身材，備受粉絲喜愛。今（27）日，她在社群平台分享了她在飛機上所拍攝的美照，其中還有她在座位上張大嘴巴熟睡的畫面，立刻引發網友討論。

▲禾羽曬出一組飛機上的美照。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

▲禾羽曬出一組飛機上的美照。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

禾羽在Instagram分享了一組飛機上的美照，畫面裡，她將一頭長髮放下，身穿白色上衣搭配黑色皮大衣，脖子上套著頸枕，坐在飛機座位上，面無表情地盯著鏡頭。她說道「第一張是朋友隨機捕捉到的，就是平時沒笑的我（臉好臭），天生臉臭」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禾羽面無表情地盯著鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

▲禾羽面無表情地盯著鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

禾羽曬出的畫面中，還能發現一段她靠著頸枕，倒在座位上張著嘴巴呼呼大睡的影片。她表示「這次飛帶了頸枕睡的無比好，以後每一次都要帶頸枕！！！還睡到嘴巴張開」，並且無奈表示「我只要是坐著睡都會嘴巴張開，好困擾」。

▲禾羽張著嘴巴倒在座位熟睡。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

▲禾羽張著嘴巴倒在座位熟睡。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）

一系列照片曝光後，立刻吸引大批粉絲前來按讚，紛紛留言表示「睡覺一定要嘴巴打開才舒服」、「不管什麼表情我都愛」、「很有打呼感」、「我喜歡禾羽仙女睡覺的那張」、「很有打呼感」、「妳朋友真的很會拍」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

川普推「金卡」取代綠卡！花1.64億元就能當美國人

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

禾羽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《寶物島》新人床戰朴炯植！長得像「文佳煐+秀智」7女星　挑百人才相中
  2. 鍾漢良近況曝光！狗仔毒舌批「老態盡顯」遭網砲轟：50歲這不好？
  3. 啦啦隊女神禾羽機上「張嘴大睡」崩壞照流出！　大擺臭臉緊盯鏡頭
  4. 不斷更新／韓星活動3月售票看這裡！　3大勢女團林口開唱KIOF首來台
  5. 吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！
  6. 吳怡霈一周狂主持收工燒聲　心疼揭真相：喉嚨用量太大了
  7. 徐乃麟為外孫開戰網友「官司進度曝」！　爆後續將提告7人：一定告到底
  8. Rosé也是客戶！好萊塢「明星髮型師」染肺炎離世　凱莉珍娜痛心幫出喪葬費
  9. 幻藍小熊全員「過完年變更瘦了」！　她曝1原因：是體重管理大師
  10. 陳志強找張兆志見證幸福！婚禮放話：不可能離婚　他義氣相挺接主持

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366