啦啦隊女神禾羽機上「張嘴大睡」崩壞照流出！　大擺臭臉緊盯鏡頭

記者顧齊祐／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員禾羽（舊名：張雅涵），憑藉甜美外型、姣好身材，備受粉絲喜愛。今（27）日，她在社群平台分享了她在飛機上所拍攝的美照，其中還有她在座位上張大嘴巴熟睡的畫面，立刻引發網友討論。

▲禾羽曬出一組飛機上的美照。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）



禾羽在Instagram分享了一組飛機上的美照，畫面裡，她將一頭長髮放下，身穿白色上衣搭配黑色皮大衣，脖子上套著頸枕，坐在飛機座位上，面無表情地盯著鏡頭。她說道「第一張是朋友隨機捕捉到的，就是平時沒笑的我（臉好臭），天生臉臭」。

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▲禾羽面無表情地盯著鏡頭。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）



禾羽曬出的畫面中，還能發現一段她靠著頸枕，倒在座位上張著嘴巴呼呼大睡的影片。她表示「這次飛帶了頸枕睡的無比好，以後每一次都要帶頸枕！！！還睡到嘴巴張開」，並且無奈表示「我只要是坐著睡都會嘴巴張開，好困擾」。

▲禾羽張著嘴巴倒在座位熟睡。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）



一系列照片曝光後，立刻吸引大批粉絲前來按讚，紛紛留言表示「睡覺一定要嘴巴打開才舒服」、「不管什麼表情我都愛」、「很有打呼感」、「我喜歡禾羽仙女睡覺的那張」、「很有打呼感」、「妳朋友真的很會拍」。