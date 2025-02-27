詹惟中錄影罕見哭了！　離婚疏離女兒「出沒人聽的專輯」原因催淚

記者劉宜庭／綜合報導

知名命理師詹惟中近日上節目，參與「人生Last Call打給誰？」的特別單元，他毫不猶豫地選擇撥打給最愛的女兒，展現出平時難以言喻的父愛。在通話過程中，他不僅坦承父女間的疏離，也藉此機會表達心聲，場面感人溫馨。

▲詹惟中錄影罕見落淚。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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詹惟中坦言，雖然自己最愛、最疼的就是女兒，但日常卻少有深入的交流，對話次數甚至比同事還少，當他終於鼓起勇氣，在節目中與女兒對話時，語氣顯得忐忑，甚至幾度哽咽落淚。

回憶起過去，詹惟中提到自己因忙於工作缺少陪伴。對此，女兒表示：「我長大之後有覺得，家裡有車開或是有房子住，是因為你很努力在工作。」另外，面對女兒反應「爸爸不讚美你」，他也趁此機會說出真心話，「其實你現在這個年齡的成就，比我當時24歲，還要超越我，我希望跟你更接近，我不懂音樂，當時我出了一個，沒有人要聽的專輯，因為我希望跟妳近一點。」講到這裡，他忍不住哭了。

▲詹惟中父女對話感動現場眾人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

談及過去的婚姻，詹惟中罕見提及離婚對家庭的影響，透露當年選擇疏遠女兒，並非不愛她，而是希望減少對前妻的傷害，「有段時間我離婚了，故意跟妳疏遠，是我不希望你媽媽一個人更痛苦，我一個人還可以東跑西跑，媽媽一個人撐不下去，所以我們離婚了、我故意跟妳疏遠，希望妳多陪陪媽媽。」

這段話不僅讓現場來賓動容，也讓女兒理解了詹惟中當年的抉擇。接著，他不忘呼應節目主題，向愛女交代2項後事，第一個是希望在他死後能燒紙錢給他，第二則是希望粉絲能幫忙誦經註念，「一人一句，應該能湊個一萬多句沒問題吧？」

▲常給人風趣幽默印象的詹惟中，難得展現感性一面。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

最後，節目反向問女兒，若這真的是爸爸最後一次來電，她最想說的話是什麼？女兒哽咽表示：「雖然我們這輩子做父女，有很多誤會和爭吵，我也像他一樣不太會表達，但是我希望他知道，我很愛他，然後我長大之後，我有去想很多以前的那些不開心的事，但是最後我得出的答案都是，我覺得他是我最棒的爸爸。」這番肺腑之言讓現場所有人動容，詹惟中則笑說：「爸爸再多給一棟房子。」再度以詹式幽默為對話畫下句點。