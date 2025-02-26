小優遭爆大嘴巴「心理師曝她性格」！　揭八卦動機：有點高度神經質

記者黃皓瑋／綜合報導

女星小優（游振宜）近期被指控亂傳綜藝大哥胡瓜、女星宋羽葤的緋聞，消息曝光後，過去她被多位藝人爆料「大嘴巴」的片段也重新被翻出，引起議論。日前諮商心理師林萃芬對此分析了小優的心理，也推測她聊八卦的行為，可能與「神經質」的性格有關。

▲小優遭控大嘴巴（圖／翻攝自Facebook／小優）



節目《新聞挖挖哇》日前討論小優的大嘴巴爭議，來賓之一的媒體人狄志為分享，小優曾在節目中自曝「從小沒有安全感」，擔心其他人不和她當朋友，同時又在老師面前力求表現，因此經常參選班長、風紀股長，希望透過擔任職務來與同學互動，但票數卻總是很低，讓她憂心自己人緣不好，「所以她可能在那個時候，就養成了自己拉攏別人、用比較八卦的方式做這件事。」

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▲《新聞挖挖哇》林萃芬分析小優性格。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



同為來賓的林萃芬則分析小優的性格，認為她有著「高社交需求」，指出她與別人交換八卦訊息的行為，稱為「關係的資本」：「我去跟別人交換這些東西，我就會贏得友誼。」另一方面，她也分析小優「有一點高度的神經質」，因為感到焦慮，有時候為了掌握別人對自己的評價，而透過交換資訊的方式到處打聽，對此林萃芬也建議小優：「在語言的分寸的確要注意。」

▼《新聞挖挖哇》節目片段。（影／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

