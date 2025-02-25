記者潘慧中／綜合報導

58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的封號，不時會和粉絲分享生活點滴。沒想到，她近日突然在社群網站上傳一段出席統促黨主席張安樂晚宴的影片，並喊對方「乾爸」，意外曝光雙方私下的真實關係。

▲胡文英喊張安樂「乾爸」。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



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畫面中，可以看到胡文英放下一頭及腰長直髮，有別於平常的火辣造型，她當天身穿白上衣和黑背心，搭配側邊有褶皺設計的白裙，難得展現端莊有氣質的一面。

▲胡文英和工作人員商討主持細節。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



而之所以現身張安樂的晚宴，胡文英解釋是為了擔任主持人，和工作人員商討活動細節的面貌全被側拍了下來。此外，她也在文中喊張安樂為「乾爸」，揭密兩人私底下的關係。

▲胡文英2023年曾透露和張安樂的相處就像家人一樣。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



事實上，胡文英2023年曾透露，第一次參與其活動是擔任嘉賓，第二次是當主持人，她稱讚張安樂非常有學問，「我們的相處就像家人一般自然和諧」，但她當時也強調自己沒有任何政治色彩，「單純工作性質。」