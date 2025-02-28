ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／2月28日星座運勢　射手座製造戀愛機會

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：培養耐心毅力

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：滋潤對方心靈

財運：調整投資策略

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

雙子座

工作：良好工作氛圍

感情：愛情貴人運強

財運：增加商業機會

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：魔羯

天秤座

工作：建立關鍵聯繫

感情：愛情升華浪漫

財運：控制消費誘惑

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：處女

【土象星座】

摩羯座

工作：開發產品策略

感情：心事和朋友聊

財運：追蹤財務狀況

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：雙子

金牛座

工作：關心社會議題

感情：感情進展甜蜜

財運：把握投資機會

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：水瓶

處女座

工作：精進人際關係

感情：建立友善關係

財運：有效管理財務

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：獅子

【水象星座】

雙魚座

工作：克服長期挑戰

感情：異性緣相當好

財運：實現財富增長

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：牡羊

天蠍座

工作：減少風險影響

感情：對方滿足了你

財運：掌握財務目標

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：巨蟹

巨蟹座

工作：提升表達能力

感情：用心經營浪漫

財運：合理控制消費

幸運色：紅色

貴人：雙子

小人：金牛

【火象星座】

獅子座

工作：有效傳遞信息

感情：向外拓展交友

財運：明智投資決策

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：射手

射手座

工作：制定風險管理

感情：製造戀愛機會

財運：建立儲蓄計劃

幸運色：橘色

貴人：天蠍

小人：天秤

牡羊座

工作：培養管理能力

感情：善解人意好評

財運：適時調整收入

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：天蠍

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

推薦閱讀

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

台鋼新團長爆「擅闖啦啦隊休息室」！前團長：還想隱瞞　本人喊冤

台鋼新團長爆「擅闖啦啦隊休息室」！前團長：還想隱瞞　本人喊冤

赤鬼伯伯「泰國解放比基尼」　一轉身雪白美背全看光

赤鬼伯伯「泰國解放比基尼」　一轉身雪白美背全看光

曾國城婚禮遲到1小時原因曝光！親揭紅包5位數：我包3600誰受得了

曾國城婚禮遲到1小時原因曝光！親揭紅包5位數：我包3600誰受得了

邊荷律體驗台灣自助餐！　喊減肥「9樣菜滿滿1盒」：紙盒太小了

邊荷律體驗台灣自助餐！　喊減肥「9樣菜滿滿1盒」：紙盒太小了

奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！　達人驚嘆：很難超越

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了

「佩佩豬」媽媽親宣布懷孕喜訊！上節目曬超音波照　預產期曝光

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

台鋼新團長爆「擅闖啦啦隊休息室」！前團長：還想隱瞞　本人喊冤

赤鬼伯伯「泰國解放比基尼」　一轉身雪白美背全看光

曾國城婚禮遲到1小時原因曝光！親揭紅包5位數：我包3600誰受得了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑
  2. 孫生認了「想重新開始」IG一舉動洩近況！神隱7天懺悔：再也不當玩咖
  3. 能年玲奈「消失電視圈11年」終於復出！《小海女》爆紅卻遭封殺
  4. 羅伯派汀森「最慘社畜」不斷輪迴　名導奉俊昊讓他「多死了10次」
  5. 詹懷雲裝病被「巴蕊」噴血倒地　江齊諜對諜互生情愫
  6. 小孟老師／2月28日星座運勢　射手座製造戀愛機會
  7. 告白一開始千萬別說「我愛你」　詹懷雲：有點嚇到，太快了
  8. 資深藝人吳至明驚傳逝世！2月初才登台…友人慟：再也收不到小明哥訊息了
  9. 陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因 意外洩13年友情
  10. 《臨時決鬥》梁詠琪從零開始練泰拳　吃足苦頭卻被古天樂罵八婆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366