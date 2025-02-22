偶像的力量！楊麗花出道75年辦見面會　91歲阿嬷追星「從輪椅上站起來了」

記者蕭采薇／新北報導

4歲就登台，說到「歌仔戲」就會馬上想到的名字，台灣國寶楊麗花出道75年來，首次舉辦粉絲見面會。活動現場湧入超過千名海內外粉絲，甚至有一位91歲的阿嬤坐輪椅到唱追星，見到偶像本人超級興奮，直喊：「我好有福氣！」甚至直接從輪椅上站起，讓現場大喊：「奇蹟啊！」

▲楊麗出道75年，首度舉辦粉絲見面會。（圖／國家影視聽中心提供）

今年81歲的楊麗花，為了回饋粉絲多年來的支持，特別舉辦演藝生涯數十年來第一次粉絲見面會「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」。活動開始前就有數千名楊麗花的「花迷」拿著捧花、手舉牌，在影視聽中心館外等待進場，歷久不衰的超高人氣可見一斑。

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▲見到多年來支持她的粉絲，楊麗花忍不住紅了眼眶。（圖／國家影視聽中心提供）

文化部部長李遠（小野）特別出席參與，他分享：「25年前我在台視當節目部經理，有一間房間我都不能進去，是鎖著的，我都管不到！原來那間就是楊麗花放戲服道具的專屬房間。因為楊麗花是台視最重要的資產，有如神般的存在！」

▲楊麗花的魅力吸引近千名粉絲到場。（圖／國家影視聽中心提供）

「歌仔戲國寶」楊麗花在全場花迷的尖叫與掌聲中華麗現身，到滿場戲迷粉絲的熱情回應，楊麗花忍不住紅了眼眶。她感動表示：「我真的不知道該怎麼感謝大家！聽到大家從新加坡東南亞、從香港特地來，這是我獨一無二的感動，沒有人可以理解了，真的是高興到快要哭了。」更表示，只要還可以自由行動，一定會為歌仔戲文化的推廣繼續付出。

▲高齡91歲的郭奶奶坐著輪椅趕來追星，看到多年來的偶像近在眼前，直喊幸福。（圖／國家影視聽中心提供）

一名高齡91歲的郭奶奶坐著輪椅趕來追星，看到多年來的偶像近在眼前，雙眼完全離不開楊麗花。郭奶奶激動告白：「我20多歲看演歌仔戲，看到91歲了，能間到本人這是我這輩子的福氣。」楊麗花也貼心回應：「能讓妳看這麼多年，這才是我的福氣。」

▲郭奶奶見到楊麗花後，一度激動得從輪椅上站起。（圖／記者蕭采薇攝）



郭奶奶更激動地從輪椅上站起來和偶像致意。奇蹟般的畫面讓全場感動不已。另外從楊麗花演野臺戲開始就是戲迷的粉絲，更拿出珍藏多年的海報跟明星周邊等收藏，並在今天這個特別的日子打造「鑲金紀念相簿」獻給楊麗花，完全不輸當代年輕粉絲追星的模樣。原來不管幾歲，追星的心情和幸福感，都是不會改變的。

▲楊麗花趁難得機會與粉絲近距離互動。（圖／國家影視聽中心提供）