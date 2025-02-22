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薔薔突PO文放話「扯開你噁心真面目」！回台就公布：有人沒事想找事

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，近年跨足YouTuber領域，直率的真性情深受歡迎。然而，她22日突然在社群網站預告，3月回台後會公布一些事，「扯開你噁心的真面目！」

▲▼薔薔Threads。（圖／翻攝自Threads／chialing_maze）

▲薔薔突然放話回台後就扯開某人的真面目。（圖／翻攝自Threads／chialing_maze）

薔薔有感而發地說，明明已經不在台灣一個月了，「想好好休息都有我的事」，既然如此，她決定應戰，「既然有人沒事想找事，那我三月回台灣就來公布一些事！」

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附上一張露出自信笑容、超強氣場照的薔薔預告，屆時將扯開某個人噁心的真面目，「大家敬請留意！」貼文公開不到一小時，便吸引近萬人按讚，顯見粉絲多麼好奇她即將爆料的事情。

▲薔薔似乎被某人惹火了。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

事實上，薔薔目前在加拿大，日前還上傳多張與神祕男子一起看極光的照片，兩人在雪地裡緊緊依偎擁抱、親吻，男方更浪漫地獻上玫瑰花，畫面宛如電影場景。

▲薔薔人在加拿大剛看完極光。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

薔薔Threads全文：

我人都不在台灣一個月了
想好好休息都有我的事
既然有人沒事想找事
那我三月回台灣就來公布一些事
扯開你噁心的真面目
大家敬請留意

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薔薔, 林嘉凌

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