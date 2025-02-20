陳曉官宣離婚前「喝到爛醉」站不穩！3年前牽手陳妍希排隊…今斷開

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希宣布與大陸男星陳曉離婚，雙方在離婚前多次爆出婚變。大陸狗仔爆出離婚前，曾拍到男方喝到爛醉。

▲陳曉、陳妍希離婚。（圖／翻攝自微博）

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▲陳曉被拍到喝到爛醉。（圖／翻攝自微博）



狗仔博主「推理君江小宴」被視為最早爆料陳妍希婚變的團隊，強調自己從不散播「沒有把握的消息」，昨日（19）發表一段影片，指出陳曉在離婚前曾喝得爛醉，一度需要兩人攙扶才能勉強行走，並且低頭向旁邊的人說話，令狗仔好奇「什麼事情這麼值得喝呢？」

▲狗仔揣測陳曉喝醉原因。（圖／翻攝自微博）

網友指出，狗仔近日發表的直擊影片，早在去年（2024）6月就發表過，當時狗仔「江小宴」PO文稱「前幾天拍到陳曉喝得爛醉，不知道和小宴的爆料有沒有關係呢」。再加上當時陳曉穿短袖上衣，如今2月大陸各城市多是10度以下的低溫，穿搭明顯不符合現在季節。

▲網友指出，狗仔影片去年6月就發表過。（圖／翻攝自微博）

陳曉、陳妍希2016年領證結婚，直到2022年疫情期間，兩人還被目擊牽手排隊來做PCR篩檢，但2024年卻傳出婚姻破裂，他提出離婚並願意淨身出戶，離家後封鎖斷聯，導致女方需透過第三人才能取得聯繫，震驚各界。而雙方2025年2月18日官宣離婚，強調各自安好。

▲陳曉、陳妍希2022年疫情期曾被目擊，爆料者稱兩人牽手排隊做PCR篩檢。（圖／翻攝自微博）