ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／林葉亭今天送別父親林葉增　親友含悲送他最後一程

記者葉文正／台北報導

藝人林葉亭的85歲父親林葉增，元月份走失11天後，同月26日被發現陳屍在至善路一處私人土地的水池。林葉亭等家屬今天含悲送別父親，並舉行告別式，包括至親好友都到場致意，為他人生最後一哩路送別。

▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭(右二)父親林葉增先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

林葉亭的父親林葉增晚年患有失智症，過去就曾走失一次，未料上月再度走失，最後卻傳來噩耗。林葉亭曾透露爸爸年輕時聰慧過人，不僅是麻省理工學院（MIT）畢業，進入職場後當過大學教授、企業高階主管，甚至獲頒過「十大傑出青年」肯定。早年林葉亭到日本唸書，也是林葉增親自帶她到當地適應環境，對林葉亭而言可說是「家中的大樹」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭在父親林葉增先生告別式宣讀祭文。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者鄭遠龍攝）

林葉亭日前曾轉發過往貼文，她2021年父親節時，曾分享在飛機上觀看電影《父親》，感慨爸爸就像一棵樹，「茂密樹蔭讓我們安定幸福，樹葉間微透的陽光讓我們茁壯」，同時分享父親年輕時的舊照及全家人的生活照等；她也難過寫下：「我真的好想他」，並附上大哭的表情符號，讓許多網友心疼。

▲▼林葉亭年前喪父　消失5天發文哭訴：我好想他。（圖／翻攝自林葉亭臉書、記者黃彥傑攝）

▲林葉亭哭訴好想爸爸。（圖／翻攝自林葉亭臉書、記者黃彥傑攝）

林葉亭今也在IG限動貼出父親的大學畢業照，並寫道「爸，今天是您人生的畢業典禮，千言萬語萬語千言，謝謝您，一度好走」。另外她也分享了過去父親接受天下雜誌專訪，談到從太同電子總經理轉任到矽谷安特公司當董事，而他在太同電子任職23年，離開前公司的狀態就像是「出來做事，就要自己撐傘」，令人敬佩她父親的為人處世。

▲▼林葉亭年前喪父　消失5天發文哭訴：我好想他。（圖／翻攝自Facebook／林葉亭粉絲團）

▲林葉增先生。（圖／翻攝自Facebook／林葉亭粉絲團）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#柯爸 #離世 會辦告別式？ #柯美蘭 ：尊重柯媽意見

推薦閱讀

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠

王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林葉亭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳曉昔「墓園祭祖熱吻」挨批　為陳妍希怒槓網友：奶奶想看孫媳婦
  2. 益智節目爆黑幕！男星錄影「工作人員索要5000」　公開真相：受害不只一人
  3. 許孟哲飛日考上滑雪教練！　「開心曬證報喜」粉絲搶報名當學生
  4. 快訊／黃西田女兒被影射「搶人老公」　首現身正面回應感情狀態
  5. 胡釋安8年前「衰手抽中海陸籤」　遭胡瓜撂狠話逼回台當兵
  6. 解婕翎「廉價低成本cos」成果超辣！　褲子只有藍色：已經盡力修圖
  7. 賈永婕遭瞎扯「領養具俊曄」佔大S基金　傻眼回擊：比扯鈴還扯！
  8. 陳沂酸王大陸「閃兵理由太新穎」　見他裝心臟問題騙醫：難怪被抓
  9. 快訊／林葉亭今天送別父親林葉增　親友含悲送他最後一程
  10. 劉亞仁被控8罪「二審結果緩刑」！　當庭釋放…韓網傻眼

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366