快訊／林葉亭今天送別父親林葉增　親友含悲送他最後一程

記者葉文正／台北報導

藝人林葉亭的85歲父親林葉增，元月份走失11天後，同月26日被發現陳屍在至善路一處私人土地的水池。林葉亭等家屬今天含悲送別父親，並舉行告別式，包括至親好友都到場致意，為他人生最後一哩路送別。

▲林葉亭(右二)父親林葉增先生告別式。（圖／記者周宸亘攝）

林葉亭的父親林葉增晚年患有失智症，過去就曾走失一次，未料上月再度走失，最後卻傳來噩耗。林葉亭曾透露爸爸年輕時聰慧過人，不僅是麻省理工學院（MIT）畢業，進入職場後當過大學教授、企業高階主管，甚至獲頒過「十大傑出青年」肯定。早年林葉亭到日本唸書，也是林葉增親自帶她到當地適應環境，對林葉亭而言可說是「家中的大樹」。

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▲林葉亭在父親林葉增先生告別式宣讀祭文。（圖／記者周宸亘攝）

▲林葉亭父親林葉增先生告別式。（圖／記者鄭遠龍攝）

林葉亭日前曾轉發過往貼文，她2021年父親節時，曾分享在飛機上觀看電影《父親》，感慨爸爸就像一棵樹，「茂密樹蔭讓我們安定幸福，樹葉間微透的陽光讓我們茁壯」，同時分享父親年輕時的舊照及全家人的生活照等；她也難過寫下：「我真的好想他」，並附上大哭的表情符號，讓許多網友心疼。

▲林葉亭哭訴好想爸爸。（圖／翻攝自林葉亭臉書、記者黃彥傑攝）

林葉亭今也在IG限動貼出父親的大學畢業照，並寫道「爸，今天是您人生的畢業典禮，千言萬語萬語千言，謝謝您，一度好走」。另外她也分享了過去父親接受天下雜誌專訪，談到從太同電子總經理轉任到矽谷安特公司當董事，而他在太同電子任職23年，離開前公司的狀態就像是「出來做事，就要自己撐傘」，令人敬佩她父親的為人處世。

▲林葉增先生。（圖／翻攝自Facebook／林葉亭粉絲團）