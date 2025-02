魔力紅演出太強！4萬粉朝聖「脆上一片道歉文」　亞當狂喊高雄：我們會回來

記者蕭采薇/高雄報導

搖滾天團魔力紅(Maroon 5)帶著亞洲巡迴《Maroon 5 Asia 2025》,2月14日最後一站在高雄世運主場館震撼開唱,正式寫下「首支西洋樂團,二度登上世運主場開唱」紀錄。主唱亞當(Adam Levine)性感領軍,準時上台開唱,一連獻唱21首歌,超過90分鐘實力演出誠意滿滿。

▲魔力紅睽違六年,重返高雄世運主場館開唱。(圖/Live Nation Taiwan 提供)

吸引全場超過4萬粉絲,主唱亞當身穿帥氣牛仔外套登場,重返高雄的他開心大喊:「高雄!看到很多開心的臉龐,很開心你們來,你們可以跟著我一起唱嗎?」、「謝謝你們的支持,我們會再回來的!」更不忘暖心祝大家「情人節快樂」引全場熱情尖叫。

一身酷黑搭上個性牛仔外套以一曲《Animals》氣勢登場,亞當興奮大喊「高雄!」瞬間點燃全場氣氛,成名招牌曲《This Love》一出馬上全場大合唱,亞當感性說「看到很多開心的臉龐,很高興你們在這裡,可以幫我一個忙嗎?今晚全部人跟著我一起唱!」團員們好心情展露無遺。

▲魔力紅一連演唱21首歌曲。(圖/Live Nation Taiwan 提供)

接著一連串耳熟能詳的暢銷神曲連發,包括《Payphone》、《What Lovers Do》、《Makes Me Wonder》、《Maps》等,到了冠軍單曲《Memories》亞當感動告訴大家「這首歌要唱給你想念、你最愛的人,我們一起唱!」配上萬人手機燈海應援,惹哭不少台下觀眾。

絕不能少的《Moves Like Jagger》舞台精彩燈光搭配音樂變換色彩,世運秒變大型夜店,大家跟著搖擺,演唱會後半段,高雄在浪漫的月光照亮下,亞當在情人節驚喜加唱《Lost Stars》用純粹的歌喉,輕輕柔柔地唱進大家心裡,暖男亞當甜喊「大家情人節快樂」把夜晚推向另一波高潮。

▲魔力紅為港都帶來超過90分鐘演出。(圖/Live Nation Taiwan 提供)



團員間好感情,互開玩笑說:「就像是吉他手James Valentine名字中有Valentine。」隨後不插電情歌《She Will Be Loved》、《Girls Like You》狀態極佳,結束前亞當特地再次道謝歌迷 「謝謝大家這幾十年來的支持,我們會再回來唱的!」

Adam Levine從主舞台飆唱到延伸舞台貼近歌迷,展現驚人體力與實力好歌聲且不時穿插吉他SOLO秀,替港都帶來一場國際級的音樂饗宴。演唱會不捨的來到了壓軸曲《Sugar》在噴灑粉紅紙花下,尖叫聲此起彼落,整個演唱會在滿滿的「撒糖」下完美落幕。