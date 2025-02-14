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告五人世運開唱搶票倒數　粉絲「拜月老、搶乖乖」曝超妙搶票攻略

記者蔡琛儀／台北報導

告五人即將於4月12日首度站上高雄世運主場館開唱，門票將於明天開賣，隨著開賣日逼近，歌迷們相約在今天情人節帶著「哈密瓜」、「哈密瓜手燈」前往月老廟祈願，希望這份能夠幫助他們在開賣時手速爆發，牽起和告五人的紅線。

▲▼告五人。（圖／相信音樂提供）

▲粉絲去月老廟拜拜，盼能和告五人「牽起紅線」情緣。（圖／相信音樂提供）

告五人得知後笑說：「真的非常謝謝哈瓜們的支持！大家付出這麼多心力，祝福大家都能成功買到喜歡的位置，4/12一定讓大家很難忘！演唱會見！」寵粉無敵的告五人屆時也將提供「一起回家專車」，貼心專車接駁，接送各縣市的歌迷往返。

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歌迷更總結出「8大搶票攻略」當中，包括「拜月老」、前往售票系統附近搶票的「近距離連線」、勤做善事「好人有好報」、搶票大吃「刀削牛肉麵」力退黃牛、換上「有票噴霧」迷因圖作為大頭貼、「乖乖護航術」等，還有歌迷跑了5家便利商店才成功買到乖乖，讓大家直呼：「太誇張，票還沒開搶，乖乖就先賣光了！」

▲▼告五人。（圖／相信音樂提供）

▲告五人4月將首度站上高雄世運開唱。（圖／相信音樂提供）

此外，影集《影后》中的演員謝盈萱、楊謹華、林廷憶與嚴藝文導演等重量級大卡司情人節前夕扮月老助攻加持，幫忙歌迷與告五人「牽紅線」。門票2月15日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統。

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