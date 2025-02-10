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〈遇見這樣的你〉全台都在唱　白安認「爆紅隔2年低潮」：表現不如預期

記者吳睿慈／台北報導

白安擔任活動主講者分享她的音樂旅程與創作啟發，現場大展身手操作電子樂器首唱新歌〈我把你留在去年〉以及改編電子曲風的〈我只想在乎我在乎的〉，她也聊到人生最低落的時期，竟是在第三張專輯《1990s》中，該張專輯雖然有很多勇敢、正面的歌曲，但她說：「對我而言，低落時更需要寫勇敢的歌鼓勵自己。」

▲▼ 白安。（圖／用心音樂提供）

▲白安與粉絲分享創作理念與學音樂的契機。（圖／用心音樂提供）

白安在活動中分享自己從幼年學習鋼琴的契機、創作歌曲透過手機備忘錄記錄、空間音訊的製作、每張專輯的心路歷程等經驗分享。她一路上都在找尋自我音樂風格，直自今日仍持續為自己下不同註解：「找尋自我風格的探索，永遠不會有結束的一天。音樂會隨著生活，長大會有更多體悟跟感知，這些都能成為自己的作品。」她也發現在繞了一大圈後，終於確定了自己最喜歡或合適的是什麼，白安語帶輕鬆說：「以前被音樂玩，現在在玩音樂！」

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▲▼ 白安。（圖／用心音樂提供）

▲白安認了音樂道路上有低潮期。（圖／用心音樂提供）

目前已發行四張專輯，白安從第一張專輯《麥田捕手》就幸運被大家認識，當年以一首〈是什麼讓我遇見這樣的你〉成名，而20多歲的她想嘗試各種音樂風格，2年後發行不同曲風的第二張專輯《接下來是什麼》，結果收穫並不如預期使她相當低落。而白安也自曝第三張專輯《1990s》中，雖然有很多勇敢、正面的歌曲，卻是在她人生最低落時所創作的，白安說：「對我而言，低落時更需要寫勇敢的歌鼓勵自己。當時收到很多歌迷分享，從歌裡讓他們重新思考想過什麼樣的生活，我覺得很開心，有我們一起往前的感覺。」2025年白安從新單曲〈我把你留在去年〉的電子曲風作為初步嘗試，接下來將於5、6月發行的第五張創作專輯更會是白安新的音樂開端：「我想讓音樂更純粹、簡單，不用考慮太多世界的聲音，讓感動回到感動，讓真心喜歡的東西回到真心喜歡的。」

▲▼ 白安。（圖／用心音樂提供）

▲白安推出新歌〈我把你留在去年〉。（圖／用心音樂提供）
  
新一年白安除了要讓大家看見全新改變，〈我把你留在去年〉更在發行之時即榮獲KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，為新面相的她帶來新年新氣象，更為接下來的專輯開啟好兆頭！近期正埋頭製作專輯的白安，首發單曲〈我把你留在去年〉帶領大家從電子音樂認識不同的白安，也想透過這首歌勉勵大家：「希望我成為更好的我，希望你們也是。」更多白安的資訊，請關注白安及相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。

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