陳喬恩為狗發聲遭指虛偽！用繁體字PO文又被嗆 …不忍了丟44字反擊

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳喬恩透露過年前去打電波，導致臉腫了一個月，不料卻被酸民指整形，9日曬照否認整形，接著再澄清網路黑評稱她「虛偽」，而貼文全程使用繁體字，再遭大陸網友嗆，她親回「我從小學的是繁體字啊」，陸網一面倒力挺她。

▲陳喬恩護狗遭質疑虛偽。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩時常為保護動物發聲，卻被網路文章質疑「虛偽」，文章稱陳喬恩養的狗都是價格昂貴的品種狗，最後更寫到「總不能這些品相良好，有著優秀血統價格不便宜的寵物，都是她領養來的吧？」對此她坦率PO出批評文回應：「自從發聲後有很多的聲音，有人為我的發聲給予支持，有人罵我虛偽。」她表示尊重每個人表達言論的自由。

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▲陳喬恩截圖網路評論文章，文章質疑她。（圖／翻攝自微博）

接著陳喬恩澄清，批評文截圖她分享的多隻狗狗照片，並非她飼養的，而是網友傳給她的照片。而她自己飼養的狗，一隻是橫店拍戲時收養的土狗，另一隻則人家覺得不合適棄養養的惡霸犬。她還強調，若在路上遇到流浪的貓狗，她一定會帶回家，因為「既然被我遇到了，我就不會不管。」最後再次呼籲：「罵人之前，在公眾號寫下文章之前，希望也能理清事實，給予公平的尊重。」

▲陳喬恩發文回應被酸虛偽。（圖／翻攝自微博）

然而陳喬恩全程以繁體字發文，有位以英語代號署名的網友留言：「你是中國人呢？我們中國現在提倡簡體字。」陳喬恩親回：「英文名大姊啊，我從小學的是繁體字啊，簡體字會看但不會寫啊，不會寫簡體字是那個點激怒妳了啊」。率直回答引來一票大陸粉絲痛批嗆聲網友「繁體字簡體字都是漢字，咋你中國人不認識繁體字？」、「你是人嗎，我們微博現在提倡人才能上網」、「繁體字你都不認識，小時候怎麽學的傳統文化」、「罵得好，不過這人是男的不是大姐，應該是封建老大叔吧」。

▲陳喬恩反擊酸民。（圖／翻攝自微博）