林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美身材火辣

▲中國社群網路上出現林俊傑疑似有新女友的消息，還稱對方是小他20歲的廣東模特兒網紅「七七」。（圖／翻攝IG／jjlin、annalisaqiqi）



圖文／CTWANT

歌手林俊傑出道超過20年，唱紅許多金曲，也累積了不少死忠粉絲。近日中國網路上爆出他有新戀情，對方還是小他20歲的廣東模特兒網紅「七七」（Annalisa）。對此，有自稱是他多年鐵粉的歌迷發了萬字長文，稱他對待中國歌迷的態度與海外歌迷不同，又多次傳出與素人約會的消息，讓視他為偶像與情感寄託的自己感到「幻滅」，決定脫粉。對此，也有不少網友認為，一方面林俊傑團隊也未證實此戀愛傳聞，另一方面林俊傑都43歲了，就算想談戀愛結婚也很正常，不明白到底有什麼大不了，「不然要他出家當和尚嗎？」

近日，在中國社群網路上出現林俊傑疑似有新女友的消息。還有自稱七七同學的網友在網上爆料，稱林俊傑在2023年底經好哥們牽線認識Annalisa，還要踢爆她「自稱美籍華裔，其實是廣東人」等云云。還有網友翻出林俊傑過去和七七的互動，指稱他不只演唱會安排第一排的位置給對方，兩人還在一同和好友懷秋出遊時被拍到等「蛛絲馬跡」。

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▲模特兒網紅七七擁一頭黑長髮、魔鬼身材。（圖／翻攝自IG annalisaqiqi）



儘管當事雙方都沒有出面表達意見，中國網友卻已經為此鬧翻天。一名自稱是20年鐵粉的網友就在網上發布「萬字長文」，先指責林俊傑對中國、海外歌迷「態度不一」，對中國歌迷就明顯冷漠，懶得跟他們近距離互動，且演唱會上歌迷想聽的歌都不唱，不像在中國以外演唱會配合度就很高。該名網友還指稱自己多年來為了追星，不顧一切投入時間與金錢，林俊傑卻多次在網上傳出與素人約會的消息，讓視他為偶像與情感寄託的自己感到「幻滅」，決定脫粉。

不過對此，也有不少林俊傑的粉絲拍手叫好，希望這些人「說到做到，不要再跟我們搶演唱會的票」。這些粉絲主張，林俊傑都43歲了，他是出道不是出家，想要談戀愛、跟誰交往是他的自由，歌迷只在乎他的音樂品質和演唱水準，既然林的事業沒有走下坡，他談戀愛到底又關誰什麼事？還有粉絲表示，現況不是林俊傑談了戀愛，只是「傳言談了戀愛」，既然林俊傑沒有表態承認，事情就不一定像傳出來的那樣。

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