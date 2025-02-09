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《黑白》中華料理女神「雙胞胎姊」曝光　五官複製貼上⋯網驚：超美

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣節目《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅許多素人廚師，其中「中華料理女神」朴恩影（박은영）首集做出「東坡肉冰花餃子」獲得白種元青睞，擁有優秀外貌的她，更因此一舉成名。她過去曾被曝光有位雙胞胎姊姊，直到8日終於揭曉姊姊的長相，兩人是同卵雙胞胎，令眾人驚呼「真的長得幾乎一模一樣」。

▲▼《黑白》中華料理女神「雙胞胎姊」曝光　五官複製貼上⋯網驚：超美。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲《黑白大廚》朴恩影出演《認識的哥哥》。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

朴恩影8日出演《認識的哥哥》，聊起學中華料理的契機很單純，「如果選中式的話，有一個學期會送你去中國進修，想說如果不是這時候，感覺很難去國外，因為想要去國外，所以才選了中式料理。」沒想到學出興趣，更成為呂敬來的得意弟子。

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▲▼《黑白》中華料理女神「雙胞胎姊」曝光　五官複製貼上⋯網驚：超美。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲▼朴恩影雙胞胎姊姊曝光，兩人五官複製貼上。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲▼《黑白》中華料理女神「雙胞胎姊」曝光　五官複製貼上⋯網驚：超美。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

除了廚藝了得，朴恩影外貌也引起觀眾注目，且她還有一位雙胞胎姊姊，兩人曾經一起出演名廚呂敬來的頻道，由於她們是同卵雙胞胎，五官、眼神、身形都幾乎是複製貼上，令粉絲驚訝不已。

姊姊與她同樣擁有出眾外貌，但不同的是，朴恩影爆料：「我姊姊超不會煮飯，她是在金融公司上班。」姊妹倆雖有相似的五官，但興趣截然不同，令粉絲直呼「好神奇」，也有網友「姊妹倆都是美人」。

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