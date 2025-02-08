陳喬恩認進廠維修「臉腫1個月」　曬對比照羞喊：明年過年不見人

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（8）日她PO出一系列近照，透露自己在過年前去打電波，導致臉腫了一個月，同時也開玩笑表示：「我打算明年過年，我就待在台北不要見人了吧。」

▲陳喬恩會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩坦言，由於在過年前一個月跑去打電波，結果因為自己的易腫體質而經歷了一個月又五天的臉部腫脹。這段不尋常的經歷對她的節慶產生了明顯的影響，並表示自己到了回到台北的那一天，臉部腫脹才終於消退，「過了一個非常腫臉的年，因為過年前一個月我去打了電波，易腫體質的me，整整腫了一個月又5天，回台北那一天⋯終於消腫了。」

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▲陳喬恩透露過年前進廠維修。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

此外，陳喬恩在文中透露她對未來春節慶祝活動的規劃，以半開玩笑的口吻表示，明年的春節她可能選擇留在台北，避免外出見人，同時也坦言，自己非常享受獨自一人的時光，甚至可以一整個月不外出，不與人見面，「我真的很享受自己待著，我可以一個月完全不出門不見人，真的，我愛獨處。」