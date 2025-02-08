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造謠汪小菲包機「張蘭乾兒子」慘了！陸律師直指觸法…S家可提告

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）日本猝逝，骨灰由私人飛機護送返台，然而治喪期間，被大陸直播主「我是夏小健」拍片聲稱是汪小菲支付包機費用，隨後小S與航空公司業者發聲明闢謠，直播主夏健被指是張蘭乾兒子，如今不僅帳號遭封，將面臨民事、行政、刑事3個法律責任。

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▲▼大S（徐熙媛）逝世，小S出錢以私人飛機護送姊姊骨灰返台。（圖／翻攝自微博）

▲大S（徐熙媛）逝世，小S出錢以私人飛機護送姊姊骨灰返台。（圖／翻攝自微博）

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直播主夏小健被指造謠，帳號已被平台禁止關注，內容全部消失，形同「封號」。據陸媒《極目新聞》報導，陜西恒達律師事務所的趙良善律師分析，自媒體編造事實、傳播不實訊息的行為已經明顯違法，將面臨民事、行政及刑事3種法律責任。首先是民事責任，根據大陸《民法典》第994條的規定，如果死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私或遺體等權利受到侵害，其直系親屬如配偶、子女、父母等有權依法要求行為人承擔相應的民事責任，意味著若大S家屬認為自媒體侵犯了逝者相關權利，完全有權將涉事自媒體告上法庭，要求賠禮道歉、賠償經濟損失。

▲▼大S（徐熙媛）逝世，小S出錢以私人飛機護送姊姊骨灰返台。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭白衣直播摀胸抬頭淚崩。（圖／翻攝自微博）

▲夏小健帳號被封號，還要面對法律責任。（圖／翻攝自微博）

在行政責任上，依據大陸《治安管理處罰法》第25條規定，散布謠言或以其他方式故意擾亂公共秩序的行為，可能會被處以5日至10日的拘留，並可能並處500人民幣以下的罰款；情節較輕的可處5日以下拘留或500人民幣以下罰款。

而刑事責任方面，根據大陸《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若幹問題的解釋》規定，從網絡點擊率、轉發次數等可作為判定「情節嚴重」的標準。如果有人在網絡上捏造並傳播損害他人名譽的訊息，或組織、指使他人傳播，該行為將被認定為刑法246條第一款規定「捏造事實誹謗他人」，依法追究刑事責任，S家可向法院提出刑事自訴。

▲▼大S（徐熙媛）逝世，小S出錢以私人飛機護送姊姊骨灰返台。（圖／翻攝自微博）

▲直播主夏健被指是張蘭乾兒子。（圖／翻攝自微博）

S家低調處理後事期間，陸網突瘋傳包機及費用是汪小菲出手，小S透過經紀人發聲：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」承辦的私人飛機公司Jetbay也發聲明闢謠：「關於徐家日前從日本東京包機返台的相關網上謠言並不屬實，所有費用皆由徐熙娣全額支付，與網上流傳的其他說法無關，感謝各界的關注與理解。」在兩大聲明發出後，直播主帳號被平台封號。

▲▼私人包機發聲發聲。（圖／JETBAY提供）

▲私人包機公司聲明。（圖／JETBAY提供）

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