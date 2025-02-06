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見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）2日因在日本感染流感併發肺炎病逝東京醫院，享年48歲。昨（5日）大S骨灰經VistaJet私人包機，在丈夫具俊曄護送下從東京運回台灣。噩耗來得措手不及，徐家大姊的17歲兒子沒能見到阿姨最後一面，在社群平台轉發大S生前照片，感性寫下「永遠愛你」，並附上白鴿和白色愛心符號，心碎道別最心愛的家人，文字令人無限感傷。

▲▼大S。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

▲大S的外甥哀悼發文。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

S一家人感情向來深厚，而大S生前視為女兒般疼愛的外甥女許曦文（Elly）因在美國讀大學，沒參與日本家族旅遊，同樣未見到大S最後一面，對於突如其來的噩耗，日前她也緊急返台，陪伴在家人身邊，盼能與家人一同哀悼。

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▲▼Elly。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）

▲Elly從美國返台。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）

大S骨灰昨天午已低調回台，由具俊曄護送愛妻返家，小S事後也發聲感謝外界關心：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」

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大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 汪小菲, 具俊曄

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