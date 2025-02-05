小巨蛋門票沒搶到還有機會！　YOASOBI電影「濃縮4場精華」台灣2月上映

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣雙人組合YOASOBI由作曲家Ayase與女主唱ikura組成，他們唱紅動畫《我推的孩子》片頭曲〈IDOL〉，即將在週末台北小巨蛋開唱，樂迷沒有買到票沒關係！台灣同步日本推出演唱會電影《劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現實”》，濃縮4場演唱會精華，2月21日上映。

▲YOASOBI專場演唱會同步日本上映。（圖／羚邦亞洲提供）

YOASOBI出道5年以來一直以驚人的成長速度累積超狂人氣，2024年除了舉辦出道5年的日本與亞洲巡迴演唱會外，也以東京巨蛋與大阪京瓷巨蛋為拍攝背景，推出演唱會電影《劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現實”》。

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▲YOASOBI專場演唱會共計17萬名現場觀眾。（圖／羚邦亞洲提供）



電影畫面取材自兩場（10月26、27日）大阪京瓷巨蛋與兩場（11月9、10日）東京巨蛋的演出，共計17萬名現場觀眾，歌曲從出道歌曲〈向夜晚奔去〉、〈IDOL〉以及最新單曲〈New me〉，歌曲搭配75公尺超巨大LED屏幕、32部雷射以及超過530部各式燈光，配合YOASOBI的舞台演出，創造出拓展歌曲世界觀格局的「超現實」體驗，除了歌曲之外，也收錄YOASOBI多年來的成長過程，為觀眾帶來極致震撼的音樂與感動的視覺饗宴。

▲YOASOBI演唱會電影濃縮4場演唱會內容。（圖／羚邦亞洲提供）



沒有搶到台北小巨蛋演唱會不用怕，YOASOBI的演唱會電影將與日本同步於2月21日上映，透過大銀幕同樣能帶給你滿滿的感動。