「上帝美聲」安德烈波伽利4月台北大巨蛋開唱！　西洋歌手第一人

記者蕭采薇／台北報導

「如果上帝會歌唱，祂的歌聲一定就像波伽利。」流行天后席琳狄翁（Celine Dion）對好友如此讚譽。來自義大利的跨界天王，安德烈波伽利（Andrea Bocelli）在全球滿檔行程中，最終拍板睽違十年再訪，4月4日開唱，成為第一位登上臺北大巨蛋的西洋歌手。

▲安德烈波伽利將於4月4日在台開唱，成為第一位登上臺北大巨蛋的西洋歌手。（圖／牛耳藝術提供）

波伽利出生不久的就被診斷出青光眼，12歲那年的一場足球意外，讓年幼的他永遠失去了光明。然而他並未被命運打敗，從小就對音樂充滿熱情的他，透過收音機認識了歌劇的魅力，並在家人的支持下，開始追尋音樂夢想。

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為了滿足家人期望，波伽利進入比薩大學攻讀法律，並取得學位成為一名律師。但音樂始終是他無法割捨的夢想，1987 年他開始在酒吧獻唱，正式踏上音樂之路。這個看似簡單的決定，為世界帶來了一個足以改變古典音樂風景的傳奇人物。

在義大利搖滾巨星蘇奇洛（Zucchero）和帕華洛帝的賞識下，他開始嶄露頭角。一曲《Time To Say Goodbye》與莎拉布萊曼（Sarah Brightman）的合唱，創下德國單曲榜連續14週冠軍的紀錄，與席琳狄翁合作的《The Prayer》更讓他成功打入美國市場，並響徹國際樂壇。

波伽利與台灣的地標們也有不少淵源，他首次訪台，就是2008年揭幕臺中洲際棒球場，2013年曾首訪臺南，2010、2011、2015三度在小巨蛋登台後，今年，他將成為第一位在臺北大巨蛋登台的西洋歌手。

▲安德烈波伽利有「上帝美聲」稱號。（圖／環球提供）

波伽利團隊陪著他征服世界各大地標，本週末技術總監將特別飛抵臺北場勘，調整音響、技術規劃。上回來台，波伽利團隊就已經採用空運頂級專業麥克風與頂級音響系統，十年過去，天王地位更勝以往，每個人都繃緊神經，從專業音響設備到龐大的演出陣容，力求每個細節都是最高規格，完美呈現天王之聲。

波伽利將從雪梨搭乘私人飛機直飛臺北，這不僅是臺灣睽違十年的演出，放眼亞洲，上次他的個人演唱會已是2016年日本、韓國（相隔9年）。主辦單位牛耳藝術正積極進行各項行政程序，近期公佈售票訊息。而大家最好奇的特別嘉賓，據悉也將進一步討論邀約。