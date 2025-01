Jennie「眉上瀏海＋紅髮」破格變身　新專日期＋超狂6大咖合作名單曝光

文/妞新聞

「This that pretty-girl mantra, this that flaunt ya, just touched down in L.A~」漂亮女孩要回來啦!BLACKPINK成員「Jennie(金珍妮)」在成立的個人工作室「ODD ATELIER」、並加入美國知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」後,在去年以首張SOLO單曲〈Mantra〉正式開啟個人音樂之路,粉絲們等很久的個人專輯也正式解鎖預告了。

出道9年首推個人專輯

首支預告曝光「換Ruby上線」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在訪問中預熱已久、醞釀9年的首張個人專輯命名為《Ruby》,就是取自Jennie的英文本名為「Jennie Ruby-Jane Kim」,終於在稍早釋出第一支正式預告,同時公開將會在3月7日上架,全專將收錄高達15首歌曲誠意滿滿,其中也包括先行曲〈Mantra〉。

金珍妮沒有極限!

白金髮後變身紅髮辣女王

▲Jennie釋出新專預告。(圖/Youtube/JENNIE,下同)

繼去年首度挑戰極淺白金髮色、引爆全網關注後,Jennie身為「人間香奈兒」、「時尚圈當紅炸子雞」,一舉一動都是流量密碼,在這次的新專預告中,她又突破以往造型,頂著「大紅髮色」亮相,還搭配短至眉上的呆瓜平瀏海,吸睛度百分百,搭配前衛的紫色眼妝、打亮、綠色變色片,呈現截然不同的氛圍。

在預告中也一次公開參與新專featuring的合作藝人,從性感歌姬杜娃黎波(Dua Lipa)、卡莉烏奇斯(Kali uchis)、多米尼克菲克(Dominic Fike)、Childish Gambino、Doechii到FKJ等歐美知名歌手、音樂家,華麗陣容讓粉絲們更加期待了。

註:文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源,上傳者並非妞新聞或編輯,若影片遭移除敬請見諒!

【延伸閱讀】

Jennie新歌MV公開「濕身透視BRA+M字腿露屁股蛋」刷新尺度!網暴動:超辣

本文由《妞新聞》授權刊登,更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!