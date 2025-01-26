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Jennie「眉上瀏海＋紅髮」破格變身　新專日期＋超狂6大咖合作名單曝光

文／妞新聞

「This that pretty-girl mantra, this that flaunt ya, just touched down in L.A～」漂亮女孩要回來啦！BLACKPINK成員「Jennie（金珍妮）」在成立的個人工作室「ODD ATELIER」、並加入美國知名唱片大型廠牌「哥倫比亞唱片Columbia Records」後，在去年以首張SOLO單曲〈Mantra〉正式開啟個人音樂之路，粉絲們等很久的個人專輯也正式解鎖預告了。

出道9年首推個人專輯

首支預告曝光「換Ruby上線」

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在訪問中預熱已久、醞釀9年的首張個人專輯命名為《Ruby》，就是取自Jennie的英文本名為「Jennie Ruby-Jane Kim」，終於在稍早釋出第一支正式預告，同時公開將會在3月7日上架，全專將收錄高達15首歌曲誠意滿滿，其中也包括先行曲〈Mantra〉。

金珍妮沒有極限！

白金髮後變身紅髮辣女王

▲Jennie釋出新專預告。（圖／Youtube／JENNIE，下同）

繼去年首度挑戰極淺白金髮色、引爆全網關注後，Jennie身為「人間香奈兒」、「時尚圈當紅炸子雞」，一舉一動都是流量密碼，在這次的新專預告中，她又突破以往造型，頂著「大紅髮色」亮相，還搭配短至眉上的呆瓜平瀏海，吸睛度百分百，搭配前衛的紫色眼妝、打亮、綠色變色片，呈現截然不同的氛圍。

在預告中也一次公開參與新專featuring的合作藝人，從性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）、卡莉烏奇斯（Kali uchis）、多米尼克菲克（Dominic Fike）、Childish Gambino、Doechii到FKJ等歐美知名歌手、音樂家，華麗陣容讓粉絲們更加期待了。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 Jennie新歌MV公開「濕身透視BRA＋M字腿露屁股蛋」刷新尺度！網暴動：超辣

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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