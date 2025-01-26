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陳華演唱會秒殺！凌晨2點清唱給歌迷聽　吞CD實力驚呆全場

記者吳睿慈／台北報導

「霸榜串流小天后」陳華（Hua）聲勢旺，近期風風火火宣傳全新專輯《在極度愛你的日子裡》，並公布將舉行大型演唱會，26日宣布開票即秒殺，讓很多「阿華田」（陳華粉絲暱稱）哀嚎不已，網路湧現大波敲碗潮，她也忍不住笑說：「謝謝我的阿華田們，我愛你們！」前來與大家拜早年，「祝大家新年快樂，還沒有回家的趕快回家，平安圍爐過好年呦！」

▲▼陳華演唱會秒殺。（圖／鮪魚肚影音提供）

▲陳華演唱會傳來捷報，門票秒殺。（圖／鮪魚肚影音提供）

陳華以〈想和你看五月的晚霞〉一舉成名，順勢發行第二張個人專輯《在極度愛你的日子裡》，更是風生水起，大動作舉辦北高簽唱會，皆擠得水洩不通。26日傳來捷報，陳華演唱會秒殺，她直呼：「還在不敢相信，沒想到會有這件好事，非常非常的開心，謝謝大家！」表示會用盡全力準備好演唱會。

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正值尾牙季節，陳華更是幾乎天天沒有休息，但她寵粉無極限，日前至夜店表演，結束已半夜兩點，卻發現場外有一大群阿華田，陳華故意笑罵他們怎麼那麼晚來，才發現大家是冒著寒流等她出來，感動之餘隨即被拱清唱〈我把我留在那了〉，當場開起小型音樂會，展現吞CD實力。

▲▼陳華演唱會秒殺！。（圖／鮪魚肚影音提供）

▲陳華寵粉一百分，日前凌晨2點還唱歌給歌迷聽。（圖／鮪魚肚影音提供）

被問到春節怎麼過？陳華表示會尊習俗和家人朋友們打打麻將、小賭怡情，並包個比去年大的紅包給媽媽，又打趣講：「畢竟賺錢不容易，而且我媽牌運比我好，每次在牌桌上，都是她把我的錢贏走！」不過她強調春節大家開心最重要，也會帶媽媽、弟弟，還有我家的毛小孩一起去走春。此外，她也不忘打歌，提到專輯中一首抒情歌〈左邊的人〉，很具春節感恩氣息，適合當過年圍爐的bgm，「因為這首是個很溫暖的歌，過年跟家人很適合一起聽喲！」

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