鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星鄧倫2022年3月因涉嫌偷逃稅款，被追繳和處罰1.06億人民幣（約4.6億台幣），雖然第一時間道歉，仍火速遭代言品牌切割、社群帳號也跟著消失，令大批粉絲難過不已。如今被封殺將近3年的時間，近日他突然拍攝了一系列雜誌畫報，然而卻疑似為了規避封殺，不只沒有明寫出他的名字，甚至還沒有露臉，操作方式讓人霧裡看花，引起網友熱烈討論。

▲鄧倫因為逃稅風波遭徹底封殺。（圖／翻攝自微博）

時尚雜誌《Art PDF》近日發布新刊，請來了鄧倫擔任模特兒，不過鄧倫由於遭封殺的緣故，並未在雜誌中露臉以及標示名字，內文寫下「一位朋友在過去兩年意外地處於一種失去了面孔和姓名的狀態之中，他很自然地成為了ArtPDF02的模特。」特地邀請了7位藝術家，來研究如何在沒有臉、沒有姓名的狀態下來呈現，該雜誌售價為80元人民幣（約361元台幣）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄧倫在雜誌中沒有露臉也沒有名字。（圖／翻攝自微博）

雜誌一推出後，在微博上掀起了討論，許多人依然諷刺鄧倫逃稅風波，批評「如果這也能買得下，是真愛粉無疑了」、「藝術就是被這種假人用爛的詞，特裝，還復出呢？招魂儀式做一半啊」、「粉絲還不如直接給他打錢，還能省了中間商賺差價」、「不如直接發收款碼」，但也有人緩頰「有種就別發他啊，他剛給西藏捐了幾百萬，到底誰缺錢啊，反正他鄧倫不缺」。