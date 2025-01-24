劉以豪電梯偶遇鄰居「下半身只穿四角褲」　緊急低頭…結局曝光！

記者黃庠棻／台北報導

愛情清醒喜劇《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出，聯手打造2025年情人節最細膩幽默的愛情「清醒」喜劇。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

《童話故事下集》編導李念修、柯佳嬿、劉以豪近日共同出席媒體聯訪，其中劉以豪在劇中飾演開口閉口都是媽的「媽寶老公」曾學友，與飾演老婆的柯佳嬿結婚後仍住在家裡，生活大小事都需要媽媽的幫助，而他在劇中的造型也時常以睡衣睡褲示人，讓他笑說「就是很輕鬆、舒服啊」。

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▲劉以豪出席《童話故事下集》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

談到穿著睡衣睡褲拍戲，劉以豪也分享拍戲時發生的一件趣事，由於《童話故事下集》有許多在住家的場景，他也就習慣地穿著戲服在片場走動，某一次剛好工作人員在忙，他便毫不猶豫地搭電梯下樓要幫忙拿便當，怎料一踏進電梯，裡面就站著一位鄰居阿姨。

▲劉以豪分享拍攝趣事。（圖／記者李毓康攝）

對此，劉以豪在踏進電梯的那一刻，立刻想到自己身上穿著睡衣搭配四角褲，馬上害羞到趕緊低頭，儘管鄰居阿姨並沒有認出他，還是讓他忍不住在內心大吼「完蛋，我穿著四角褲出來」，但他強調在自己穿著戲服四角褲裡面還有再多穿一件自己的內褲。

▲劉以豪分享拍攝趣事。（圖／Netflix提供）