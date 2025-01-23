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「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

記者劉宛欣／綜合報導

20歲日本寫真女星瀨戶環奈擁有J級傲人上圍以及甜美的外貌，以170公分的修長身高和完美比例聞名，被譽為「千年一遇的高手」，她在2024年末無預警宣布於2025年1月正式以AV女優身份出道，近日她為了宣傳出道線下活動，一連在Instagram曬出辣照，展現迷人身材，大批老司機鼻血直流。

▲瀨戶環奈不吝曬出展現身材的辣照。（圖／翻攝自瀨戶環奈Instagram）

▲瀨戶環奈擁有傲人J級上圍以及170公分的高挑身材。（圖／翻攝自瀨戶環奈Instagram）

瀨戶環奈日前在Instagram曬出只穿無肩帶內衣的性感辣照，照片中可以看到她將頭髮綁起，身上穿著天藍色的無肩帶內衣褲，驚人的J級長輩呼之欲出，另一張宣傳線下活動的照片，則可看到她穿著白色毛衣，露出性感密大腿，巧妙以陰影、角度遮住了重點部位，十分引人遐想，而她看著鏡頭的勾人眼神更是迷暈大批男粉絲。

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▲瀨戶環奈不吝曬出展現身材的辣照。（圖／翻攝自瀨戶環奈Instagram）

▲瀨戶環奈不吝曬出展現身材的辣照。（圖／翻攝自瀨戶環奈Instagram）

▲瀨戶環奈不吝曬出展現身材的辣照。（圖／翻攝自瀨戶環奈Instagram）

瀨戶環奈擁有亮眼外型，包括白皙的皮膚、逆天長腿和傲人上圍，她在未正式出道前便在X上吸引9萬名粉絲追蹤，人氣不容小看。她24日透過社群釋出一張穿著黃色比基尼的性感照，並在圖片上寫下「最強女主角瀨戶環奈」，旁邊更標註「AV新人」，正式宣布加入成人影視界。這一消息不僅迅速引發話題，更讓支持她的粉絲感到震驚，台灣AV達人一劍浣春秋更預言她「可以統治這一行五年到十年」。

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