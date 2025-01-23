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李珠珢剛加盟富邦！「大邱Karina」簽給70萬YTR來台發展　爆韓國啦啦隊內幕

記者孟育民／台北報導

2024年台灣掀起韓國啦啦隊旋風，除了來台發展的李多慧、李雅英、李晧禎、南珉貞等人，連因「三振舞」爆紅的AI女神李珠珢都重磅宣布加盟富邦，競爭相當激烈。擁有70萬訂閱的YouTuber「韓國女生Judy」，帶著新簽下的啦啦隊女神李素泳，她因為外型神似aespa成員Karina，被粉絲封為「大邱Karina」，兩人一同接受《ETtoday星光雲》訪問，李素泳談起在韓國啦啦隊長達8年的秘辛，坦言確實收入不穩定，有時甚至靠夏天球季的收入來支撐整個冬天，生活過得相當辛苦，在因緣際會下由Judy牽線，決定來台灣闖蕩，雖然目前還沒確定會加入哪個球團，但有在積極接洽中。

▲▼李素泳簽給YTR Judy。（圖／OM娛樂公司提供）

▲李素泳（左）簽給YTR Judy（右）。（圖／OM娛樂公司提供）

李素泳從小就熱愛跳舞，在韓國啦啦隊待了8年時間，因緣際會下簽給了Judy，兩人一口氣簽了30年合約。談起韓國啦啦隊的秘辛，她透露啦啦隊女孩在韓國無法接廣告，待遇相對也沒在台灣好，「韓國的公司會因爲個人的年資不同，拿到的錢就不同，跳了8年拿到不算多。」她因為希望能多一點收入，可以支撐夢想，一邊在醫院櫃檯工作維持生計，但就算如此，也從沒想過要放棄轉換跑道。

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▲▼李素泳簽給YTR Judy。（圖／OM娛樂公司提供）

▲李素泳亮麗的外型受到喜愛，在韓國跳了8年的啦啦隊。（圖／OM娛樂公司提供）

問到在韓國是否會有禁愛令？她則說只有規定不能跟選手交往，不過希望不要太高調放閃，「一開始當啦啦隊，拍贊助的時候，當時的男友一同入鏡，上傳到IG上，公司說有男友不要太公開。」除了戀愛，染頭髮前也需要問過球團；至於身材管理會很嚴苛嗎？她笑說：「每個球團不一樣，之前的球團偏保守，胸部那邊要穿肉色的衣服，不過我覺得棒球會有很多小朋友去看，還是不要太裸露比較好。」

▲▼李素泳簽給YTR Judy。（圖／OM娛樂公司提供）

▲李素泳分享韓國啦啦隊秘辛。（圖／OM娛樂公司提供）

李素泳恰巧和李晧禎是閨蜜，兩人至今都還有保持聯繫，在韓國也一同上舞蹈課，對於好友日前宣布回韓國發展，她表示祝福：「晧禎回去找到很好的球隊，我很替她開心，比較可惜的是不能一起在台灣玩，但她說等之後我工作穩定，可以來找我玩。」李晧禎也給她建議，「努力粉絲都看得出來，所以加油就好了。」

近年，韓國啦啦隊員陸續來台發展，李素泳坦言不會因此感到壓力，「我也很認真的在學習中。」目前已經來台一個月的她，沒給自己回韓國的期限，「我現在希望會一直在，直到沒有人氣為止！」

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大邱Karina, Karina, aespa, 李珠珢, 韓國女生Judy, 李素泳, 啦啦隊, 韓國啦啦隊

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