不只《魷魚遊戲》！日韓10大「生存遊戲」盤點　它上映24年仍經典

文／網路溫度計

《魷魚遊戲》近期推出第2季，延續第1季的現象級熱潮，《魷魚遊戲2》開播後也造成許多話題。《魷魚遊戲》系列之所以如此成功，「生存遊戲」的背景絕對是一大關鍵，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大「生存遊戲」日韓影劇，除了《魷魚遊戲》外還有哪些類似設定的作品呢？

其實日本影劇才是「生存遊戲」作品的鼻祖，許多人都是在經典之作如電影《大逃殺》（バトル・ロワイアル）、《賭博默示錄》（カイジ）等初次接觸到這類型的殘酷遊戲。近年來則是韓劇崛起，除了《魷魚遊戲》外還有《The 8 Show》（더 에이트 쇼）、《金字塔遊戲》（피라미드게임）等，一起來看看這些血淋淋展現出真實人性的影劇作品吧！

NO.10《要聽神明的話》（神さまの言うとおり）

類型：電影

上映年份：2015年（台灣）

主演：福士蒼汰、山崎紘菜、神木隆之介、染谷將太、優希美青

播映平台：iQIYI 愛奇藝、MyVideo

[廣告]請繼續往下閱讀...

《要聽神明的話》改編自金城宗幸原作、藤村緋二作畫的同名漫畫。故事主角為一名平凡的日本高中生高畑瞬（福士蒼汰 飾），某日他和同學們意外被捲入一場賭上性命的生存遊戲，刺激的情節加上血腥的場面帶給觀眾深深的震撼。

在《要聽神明的話》當中，遊戲關卡都充滿了童趣及日本元素，像是達摩不倒翁、招財貓、木芥子人偶等等。其中第一關和達摩不倒翁的「一二三木頭人」遊戲，也讓不少人認為《魷魚遊戲》的劇情或許有參考這部作品。

NO.9《詐欺遊戲》（LIAR GAME）

類型：日劇、電影

播映年份：2007年（第1季）、2009年（第2季）、2010年（電影版大結局）

主演：戶田惠梨香、松田翔太

▲《詐欺遊戲》。（圖／翻攝自《詐欺遊戲》電影海報）

《詐欺遊戲》改編自甲斐谷忍的同名漫畫，除了播出兩季日劇外還有兩部同名電影作品。為人正直的女主角神崎直（戶田惠梨香 飾）某天收到「LIAR GAME 詐欺遊戲」的參賽邀請，在為期一個月的遊戲中參賽者兩人一組，以事務所發放的1億日圓作為本金，比賽期間可以使用任何手段將其他參賽者的錢騙走，比賽結束後玩家只需歸還本金，剩餘的錢即為自己的獎金，反之若輸掉本金則會產生負債。

《詐欺遊戲》是不少人初次接觸到「生存遊戲」概念的作品，當中寫實的人性刻畫以及精彩的鬥智橋段都讓大家印象深刻，有不少網友認為《詐欺遊戲》日劇是這類型影集中最好看的作品，「詐欺遊戲就是這類型影集的頂標」、「詐欺遊戲絕對是這系列的巔峰」、「詐欺遊戲的地位至今仍無法撼動」。

NO.8《夜幕降臨》（天黑了）（밤이 되었습니다）

類型：韓劇

播映年份：2024年

主演：李在仁、金宇碩、崔藝斌

播映平台：friDay影音

《夜幕降臨》又譯《天黑了》，為一部以「黑手黨遊戲」（桌遊「狼人殺」原型）為背景的懸疑驚悚韓劇。劇情講述一群高中生在修學旅行期間被迫參與一場無法逃脫的玩命遊戲，原本身為同班同學的眾人，為了活命而展開一場血淋淋的心理戰。

這部被稱為「韓版狼人殺」的作品，將大家熟悉的桌遊化為致命的心理遊戲，高中生們為了生存相互欺瞞，驚悚血腥之餘也帶有推理解謎的成分，是生存遊戲影劇中較新穎的類型，不過也有人指出結局收得不太理想，「反轉再反轉看了超過癮」、「結局真的有點空虛」。

NO.7《賭博默示錄》（カイジ）

類型：電影

上映年份：2010年（第1部）、2011年（第2部）、2020年（第3部）

主演：藤原龍也、天海祐希、香川照之

播映平台：Netflix、Hami Video

日本漫畫家福本伸行的漫畫作品《賭博默示錄》一共改編為《賭博默示錄：人生逆轉遊戲》（カイジ 人生逆転ゲーム）、《賭博默示錄2：人生奪回遊戲》（カイジ2 人生奪回ゲーム）、《賭博默示錄3：最終遊戲》（カイジ ファイナルゲーム）等3部電影作品，主角為負債累累的無業者伊藤開司（藤原龍也 飾），為了還清債務他選擇參加一場賭上性命的限時賭局，殘酷的遊戲內容讓人看得膽戰心驚。

在《賭博默示錄》中，主角開司讓人留下深刻的印象，不論是出自社會底層的身分設定，還是面對巨額金錢時展露無遺的欲望，都呈現出直接而赤裸的人性。不僅開司的各種語錄在網路上流傳，「給開司一罐啤酒」的經典台詞也因廣為人知而漸漸迷因化。

NO.6《狂賭之淵》（賭ケグルイ）

類型：日劇、電影

播映年份：2018年（第1季）、2019年（第2季）、2019年（電影版）、2021年（《狂賭之淵雙》）

主演：濱邊美波、高杉真宙、森川葵、松田路加、岡本夏美、柳美稀、中村由里香

播映平台：Netflix、HamiVideo

日劇《狂賭之淵》改編自河本焰原作、尚村透作畫的同名漫畫品作品，以日本高中為故事舞台，在一所設有賭場的貴族學校中，學生們需要向學生會繳交「上納金」作為保護費，而學生會長桃喰綺羅莉（池田依來沙 飾）以上納金為基礎建立 了毫無人性的「家畜制度」，上納金在校內倒數百名內的學生會遭受歧視與霸凌。

為了避免淪為「家畜」，學生在一場又一場的賭局中相互較勁、算計，不只有個人與個人之間的猜忌及心理戰，也可以看見階級的對立與群體的結盟、謀略，是不少人心中的生存遊戲經典，後續也製作電影版，獲得不少好評，「狂賭演員的女角都很神」、「超愛狂賭之淵真人版」。

NO.5《大逃殺》（バトル・ロワイアル）

類型：電影

上映年份：2000年（第1部）、2003年（第2部）

主演：藤原龍也、前田亞季、山本太郎、栗山千明、柴崎幸、安藤政信、高岡蒼甫、塚本高史、北野武

播映平台：friDay影音、Hami Video

要說到「生存遊戲」影劇的始祖，《大逃殺》絕對是許多人都會想到的作品。改編自日本作家高見廣春的同名小說，以日本新世紀的《新世紀教育法》（BR法）為開端，為了解決高失業率及青少年犯罪問題，政府決定自全國中學三年級中中隨機抽取一個班級，參與相互殘殺的遊戲，直到只剩一人生還為止。

40名被迫參與遊戲的學生，每個人都被分配到一樣武器，在遭受生命威脅的情況下被迫和昔日同窗互相殺戮。隨著劇情的推進，學生們以不同的手法一個個死去，殘忍血腥的情節在當時非常前衛，這部作品也開啟了「生存遊戲」影劇的大門，「大逃殺原創經典」、「神作必看」。

NO.4《金字塔遊戲》（피라미드게임）

類型：韓劇

播映年份：2024年

主演：金知妍、張多雅、柳多仁、申瑟琪、姜娜言、丁夏談、河律莉

播映平台：iQIYI 愛奇藝、friDay影音

《金字塔遊戲》改編自同名網路漫畫，以韓劇常見的校園霸凌為題材，主角成秀智（金知妍）在轉學到白蓮女高2年5班後，隨即被詭異的「金字塔遊戲」纏身，成為校園暴力的受害者。

在班級中每個月都會進行一次秘密投票，選出被孤立的學生，將所有人分為加害者、受害者及旁觀勢者，讓學生們陷入暴力的生存排名戰爭。透過殘酷的校園霸凌，學生們毫無掩飾的惡意讓人不寒而慄，得到不少好評，「覺得超好看，大推！主演群演技都滿驚豔的」，不過也有網友認為原版漫畫的劇情更勝一籌。

NO.3《The 8 Show》（더 에이트 쇼）

類型：韓劇

播映年份：2024年

主演：柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑

播映平台：Netflix

《The 8 Show》改編自韓國漫畫家裴真秀的《Money Game》（金錢遊戲）、《人性競技場》（爭奪遊戲）等兩部作品。遊戲找來8個人參與，分別被安排入住8層建築中的不同樓層，只要待在裡面的時間越長，累積的獎金就越多，看似單純的遊戲內容，背後其實隱藏著玄機。

在密閉的遊戲空間中，參賽者們每天只能夠看見彼此，所有生存所需都必須透過「時間」購買，因此大家必須建立起共同的制度，商討如何運用共有的時間。此外，只要參賽者當中有人死亡遊戲便會結束，因此8名玩家為了拿到高額獎金在過程中反覆合作又對立，燒腦刺激的劇情，再加上展現出小型社會縮影的遊戲，帶給人嶄新的生存遊戲內容，「真的看了超不舒服，比我以往看過的恐怖電影都噁心百倍，真的把人性最糟的那一面拍得很好」。

NO.2《今際之國的闖關者》（今際の国のアリス）

類型：日劇

播映年份：2020年（第1季）、2022年（第2季）

主演：山崎賢人、土屋太鳳

播映平台：Netflix

日劇《今際之國的闖關者》改編自麻生羽呂的同名漫畫，主角等人某天意外進入一個名為「今際之國」的世界中，在這裡需要透過遊戲闖關才能夠活下去，每贏得一次遊戲就能獲得為期3日的「簽證」，只要簽證到期就會死亡，因此玩家為了生存必須不斷地玩遊戲。

劇中一連串恐怖的關卡讓人看得大呼過癮，除了殘酷的遊戲內容外也能窺見寫實的人性。以童話《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，在虛構的世界中同時又能夠與現實社會對照，吸引到不少觀眾，不過許多網友表示比較喜歡漫畫，「漫畫的內容架構完整很多」、「第二季真的bug太多遊戲太拖」。

NO.1《魷魚遊戲》（오징어 게임）

類型：韓劇

播映年份：2021年（第1季）、2024年（第2季）

主演：李政宰、朴海秀、吳永洙、鄭好娟、魏化儁、任時完、姜河那、朴圭瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、曹柔理

播映平台：Netflix

《魷魚遊戲》絕對是近年來「生存遊戲」影劇的代表作，以壓倒性的網路聲量登上排行榜Top 1。該劇在2021年第1季開播後隨即風靡全球，造成現象級的討論。集結456名參賽者的大型生存遊戲，宛如實境節目的大場面製作以及血腥殘酷的遊戲內容，再加上遊戲主辦組織背後的謎團，一切都讓觀眾忍不住一集接一集看下去。

除此之外，參賽者和「粉紅守衛」的制服與階級、做工精緻的場景與道具、講究的配樂……所有的細節都讓《魷魚遊戲》成為讓人印象深刻的爆紅IP，和影集相關的周邊也帶來巨大的商機。不過在第2季播出後，不少粉絲都表示和第1季相比有許多較不合理的地方，也希望第3季能夠完整收尾，「這季主角的動機很奇怪」、「因為後半拆成兩季，真正虐心玩弄人心的部分都留到後面，才會覺得人物鋪陳沒用處」。

▲日韓10大「生存遊戲」影劇作品。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）