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劉思慕挑戰世界上最危險的工作　《窒息倒數》改編真實海底災難事件

記者蕭采薇／綜合報導

改編自真實海底災難事件的驚悚電影《窒息倒數》，由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、劉思慕（Simu Liu）、芬恩柯爾（Finn Cole）主演，挑戰世界上最危險的工作。他們飾演負責維修橫跨世界各地長達兩萬哩海底管道的飽和潛水員，在一千呎深的海底進行維護作業，將帶來一場關於生死存亡與求生的震撼故事。

▲《窒息倒數》劉思慕、伍迪哈里遜飾演深海潛水員，挑戰世界上最危險的工作。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《窒息倒數》劉思慕飾演深海潛水員，挑戰世界上最危險的工作。（圖／CATCHPLAY提供）

在《窒息倒數》正式預告中，兩位潛水員必須潛入北海海底300呎處進行維修任務，不料，巨浪來襲導致船隻定位系統故障，芬恩柯爾飾演的克里斯受到風浪影響，供應潛水員維持生命的氧氣、熱水管線斷裂，他將剩下最後五分鐘的供氧，並且獨自在與世隔絕的海底等待救援，伍迪哈里遜飾演的潛水指揮官與潛水員劉思慕，將展開一場生死攸關的救援行動，挽救隊友生命。

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劉思慕日前在訪問中透露：「開拍前我們進行了真實飽和潛水員的培訓課程，與真實的飽和潛水員一起訓練與諮詢，為了真實展現深海潛水的身心挑戰，除了潛水的技術訓練，還包括理解潛入深海對人類心理的影響，例如幽閉恐懼感、長期面對令人戰慄的黑暗，以及時刻意識到自己的生命線僅靠一根纖細的繩索支撐的感受，觀眾可以透過電影《窒息倒數》在大銀幕一睹世界上最危險的工作。」

▲《窒息倒數》劉思慕、伍迪哈里遜飾演深海潛水員，挑戰世界上最危險的工作。（圖／CATCHPLAY提供）

▲伍迪哈里遜飾演的潛水指揮官，將展開一場生死攸關的救援行動，挽救隊友生命。（圖／CATCHPLAY提供）

伍迪哈里遜回憶起電影《窒息倒數》的拍攝過程，透露許多場景為真實潛水員執行海底任務的寫實重現，拍攝環境經常是在極為狹窄且封閉的空間內進行。當三位演員被困在這樣的空間裡，狹小且壓力十足的環境反而激發了他們之間的最佳幽默感，經常在拍攝過程中互相打趣、療癒彼此，藉此緩解強烈的壓迫感。伍迪哈里遜笑說：「和思慕與芬恩一起拍攝真是太有趣了，我們三個組合簡直是天作之合！我迫不及待希望大家進戲院欣賞我們的精彩演出！」
 
電影《窒息倒數》描述潛水員克里斯（芬恩柯爾飾）在一次「修復爆裂油管」時遇到意外而被困海底，氧氣瓶僅剩10分鐘可使用，而負責救援的隊友鄧肯（伍迪哈里遜飾）與戴夫（劉思慕飾）離救援現場卻至少30分鐘。面對滔天巨浪與肆虐風暴，鄧肯與戴夫全力以赴、不惜一切，與時間賽跑，只為取得一線生機將克里斯從深海中救出。一段充滿驚心動魄又扣人心弦的災難救援，先從屏住呼吸開始，電影《窒息倒數》將於2月27日搶先全球上映。

 

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