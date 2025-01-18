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陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因！　談兒傷況：全家心力交瘁

記者張筱涵／綜合報導

知名音樂製作人陳國華的國二兒子於1月16日晚間，在公車站牌前下車時被一輛機車撞飛，肇事者隨後逃逸。經警方追查，肇事者已被找到並初步坦承事實。陳國華18日在社群平台發文，分享事件後續進展，並表達對社會各界協助的感謝。

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲陳國華國二兒下公車挨撞，騎士肇事逃逸畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

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陳國華在文中表示，事發後經過警方快速且專業的調查，找到肇事者，對方對自己的行為深感懊悔，並願意承擔一切責任。經與家人討論後，他們決定不向肇事者索求醫藥費或其他賠償，但希望肇事者能以捐款的方式回饋公益，為事件劃下句點，他同時強調，肇事逃逸的公訴責任仍需由肇事者自行承擔。

慶幸的是，孩子目前的傷勢已穩定，僅需一段時間恢復，陳國華坦承：「這件事件發生後全家人心力交瘁，我們夫妻幾乎沒有闔眼，一方面要處理法律責任，一方面擔心孩子的傷勢實在疲累，尤其是我內人IVY對她實在不捨，目前孩子的傷勢除了驚嚇程度過大以外，其他傷勢都在控制之內，一段時間後應能康復，感謝各界關注。」

最後，陳國華表示，此事件讓全家深刻體會到愛與包容的重要，並以此警惕自己及他人，行車或行路時需更加小心。他在文末多次感謝社會各界的關注與協助，並祝福肇事者早日康復，共同以愛解決問題。

▲▼陳國華 IVY。（圖／翻攝自FACEBOOK／Ivy與國華的生活分享）

▲陳國華發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／Ivy與國華的生活分享）

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