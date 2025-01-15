阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

「木曜女神」阿部瑪利亞日前被宣布退出節目《木曜4超玩》，今年元旦更宣布與隨身遊戲的經紀合作正式告一段落，消息曝光後掀起外界關注。最近她登上網紅賀瓏的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀2》談論此事，直言：「邰哥從來不是我的朋友。」並大方分享與其他成員私下的聯繫狀況。

▲阿部瑪利亞表示邰智源從來不是她朋友。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

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影片一開始，賀瓏問阿部瑪利亞是否仍參與節目《木曜4超玩》，為此她坦言對自己是否仍是節目成員感到困惑，因為她並未接到任何通知，「我有離開《木曜》嗎？我不知道我到底還在不在，因為沒有人通知，所以我還在嗎？我不知道。」她表示對節目仍有好感，尤其回想到自己自14歲加入團體AKB48後的演藝生涯，讓她對團體生活的情感深厚，現在獨自一人感到相當寂寞和不捨。

▲阿部瑪利亞認為邰智源像爸爸。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

緊接著，賀瓏進一步詢問阿部瑪利亞對於節目的不同時期的感受，特別是前製作人陳百祥在與不在的差異。阿部瑪利亞坦言，在沒有陳百祥之後的時期她幾乎沒有參與，因為在她的記憶中，有陳百祥的日子才是她心目中的《木曜4超玩》，「我的回憶都是有百祥哥才是《木曜》。」

▲阿部瑪利亞表示木曜的回憶來自陳百祥。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

至於私下有無和其他成員聯絡，阿部瑪利亞表示，雖然她不把邰智源當朋友，但她與其他成員如泱泱、溫妮以及坤達都保持著良好的交流，「邰哥從來不是我的朋友，大家可以把他當成朋友嗎？年紀距離那麼大，可是他長這樣...我怎麼跟他當朋友？他再怎麼看都像是我爸爸的年紀。」此外，當阿部瑪利亞被賀瓏邀請加入《賀瓏夜夜秀2》時，她強調對合約內容的重視，表明現在更謹慎地評估合約，以避免可能的問題。