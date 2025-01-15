ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

「木曜女神」阿部瑪利亞日前被宣布退出節目《木曜4超玩》，今年元旦更宣布與隨身遊戲的經紀合作正式告一段落，消息曝光後掀起外界關注。最近她登上網紅賀瓏的脫口秀節目《賀瓏夜夜秀2》談論此事，直言：「邰哥從來不是我的朋友。」並大方分享與其他成員私下的聯繫狀況。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲阿部瑪利亞表示邰智源從來不是她朋友。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片一開始，賀瓏問阿部瑪利亞是否仍參與節目《木曜4超玩》，為此她坦言對自己是否仍是節目成員感到困惑，因為她並未接到任何通知，「我有離開《木曜》嗎？我不知道我到底還在不在，因為沒有人通知，所以我還在嗎？我不知道。」她表示對節目仍有好感，尤其回想到自己自14歲加入團體AKB48後的演藝生涯，讓她對團體生活的情感深厚，現在獨自一人感到相當寂寞和不捨。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲阿部瑪利亞認為邰智源像爸爸。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

緊接著，賀瓏進一步詢問阿部瑪利亞對於節目的不同時期的感受，特別是前製作人陳百祥在與不在的差異。阿部瑪利亞坦言，在沒有陳百祥之後的時期她幾乎沒有參與，因為在她的記憶中，有陳百祥的日子才是她心目中的《木曜4超玩》，「我的回憶都是有百祥哥才是《木曜》。」

▲▼（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲阿部瑪利亞表示木曜的回憶來自陳百祥。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

至於私下有無和其他成員聯絡，阿部瑪利亞表示，雖然她不把邰智源當朋友，但她與其他成員如泱泱、溫妮以及坤達都保持著良好的交流，「邰哥從來不是我的朋友，大家可以把他當成朋友嗎？年紀距離那麼大，可是他長這樣...我怎麼跟他當朋友？他再怎麼看都像是我爸爸的年紀。」此外，當阿部瑪利亞被賀瓏邀請加入《賀瓏夜夜秀2》時，她強調對合約內容的重視，表明現在更謹慎地評估合約，以避免可能的問題。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

Vicky認了「嚴禁4孩看這部卡通」！揭癥結點 主持人聽傻：它很棒欸

Vicky認了「嚴禁4孩看這部卡通」！揭癥結點 主持人聽傻：它很棒欸

獨／李威捲精舍殺人案…遭二度傳喚　「昔日隊友」林佑威說話了！

獨／李威捲精舍殺人案…遭二度傳喚　「昔日隊友」林佑威說話了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

蹦闆副業營收破50億「超狂年終曝光」！　擁12間房自豪：框起來是個圓圈

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

G級女優「棒球場拍A片」挨轟！球迷花錢一看氣炸 她親上火線：身心俱疲

直擊小A辣「情侶裝約會前男友」！恢單2年爆復合 回應認：有6人在追

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

夏克立恢單有女伴！氣質長髮女相伴貼緊緊　外型與前妻有1共通點

哈林爆「婆媳不合」5年後帶妻幫媽慶生…真實互動全被拍 歌王也來了

愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿部瑪利亞, YouTuber, 木曜4超玩, 網紅, 泱泱, 陳百祥, 賀瓏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」！　下秒急道歉：以為已經公布了
  2. 阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了
  3. 廠商證實趙露思10天後復工！　「經紀公司審慎考慮」曝她身體現況
  4. 楊繡惠籃籃成了蜂行者　如臨大敵驚聲尖叫
  5. 夏克立駁斥身邊有新歡「女方身份曝光」！　經紀人發聲：停止惡意抹黑
  6. 直擊／搶看玄彬！百名女粉擠爆西門戲院　韓方突喊卡「不給拍藝人」
  7. 朴成焄因AV版《魷魚》丟了新作！「小15歲鮮肉男星」有望接手　公司證實
  8. 陳奕穩交「五分埔千金」10月首放閃　IG霸氣護愛舉動被挖
  9. 人間條件四塵封16年重演！吳念真曝「全系列最暗黑」：像酸民心態
  10. 利菁復出主持聲帶出狀況「三集就失聲」！　直奔醫院救嗓...恐怖經歷曝光

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366