4台灣女孩「赴韓打拼」太坎坷！被害到留前科　她出道流產…苦熬登青龍獎

記者劉宜庭／綜合報導

韓國的K-POP產業以強大的影響力稱霸亞洲，吸引了越來越多台灣年輕人前往韓國發展，然而，偶像市場的競爭異常激烈，並非每個人都能如願以償。有些來自台灣的練習生在經歷團體解散、活動暫停、受傷以及多次出道失敗後，依然不放棄夢想，以堅韌的態度持續努力，在各自的領域中發光發熱，為追求星夢付出了非凡的努力與熱情。

1.李家儀

家儀是南韓女團FANATICS的成員，在團體正式出道前，便以小分隊FLAVOR的身份率先亮相，為團隊打響知名度。2020年5月，FANATICS以全員形式回歸時，家儀在舞台上展現連續三個前翻的高難度動作，令觀眾對她的舞蹈實力刮目相看。然而，儘管她在韓國出道兩年，卻始終未能大紅。

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▲李家儀。（圖／翻攝自IG／chiayilee_、資料照／記者黃克翔攝）



同年10月，家儀返回台灣，參加時尚活動的同時，宣布加入許維恩旗下的經紀公司「維恩原創」，正式成為其簽約藝人。她也開設了個人Facebook和Instagram帳號，在資訊欄中同時保留FANATICS和台灣演藝相關的工作訊息，顯示出她計劃在韓國與台灣兩地發展的企圖心。家儀的多方嘗試，展現了她對夢想的執著與無限可能。

2.黃姿婷

粼粼（Lin Lin，本名黃姿婷）於2019年以FNC娛樂旗下女團Cherry Bullet的成員身份正式出道。然而，這段偶像生涯僅持續了一年，隨後公司便宣布10位成員中有3人退團，並與她們解除專屬合約，其中包括粼粼。

▲粼粼。（圖／翻攝自Instagram／cherrybullet、資料照／華研提供）



退團後，粼粼選擇回到台灣繼續學業，並就讀於莊敬高職表演藝術科。她曾登上沈玉琳主持的《校花點點名》節目，坦言退出團體的主要原因是希望專注完成學業。不過，她並未因此放棄星夢，2023年以「薄荷水晶babyMINT」成員身份參加女團選秀節目《未來少女》，隔年以「babyMINT」成員身分正式出道。

3.彭羽彤

Debby（彭羽彤）在2017年以女團「DAYDAY」成員身份首次亮相，該團還包括《PRODUCE 101》出身的李秀炫及THE ARK前成員全珉柱等，陣容引發外界高度關注。然而，成團消息公開僅5個月後，經紀公司卻無預警宣布團體解散，DAYDAY未能正式出道，成員們因此各自尋找新的發展方向。

▲Debby彭羽彤。（圖／翻攝自IG／debbytuo_）



解散後，Debby於隔年參加陸綜《這！就是街舞》，雖未成功晉級，但她並未因此放棄。後來，她回到南韓並加入知名舞蹈工作室「1MILLION DANCE STUDIO」，2023年更隨著舞團，登上南韓第44屆青龍電影獎演出，成為台灣首位登上該電影盛會的表演者。

4.王靖儀

Soso（王靖儀）在莊敬高職時參加徵選活動，並於2018年成功以「公園少女」成員身份出道，同團還包括因參與《PRODUCE 101》而備受關注的金序璟，讓這支新生代女團一出道便吸引了歌謠界的目光。

▲Soso。（圖／翻攝自IG／w.dy314）

然而，「公園少女」的發展並不順利。由於所屬公司經營不善，無法支付薪水，成員們集體提起解約訴訟，最終勝訴並成功離開公司。她們在2021年推出專輯《THE OTHER SIDE OF THE MOON》後，便因公司問題被迫中止活動。更糟糕的是，從2022年2月起，公司未支付宿舍租金，導致全體成員被迫搬離，並在同年7月迎來多位職員及經紀人的離職。其中，Soso和另名日籍成員Miya的簽證問題更是被公司忽視，導致兩人不僅遭到罰款，還留下了前科紀錄。