4台灣女孩「赴韓打拼」太坎坷！被害到留前科　她出道流產…苦熬登青龍獎

韓國的K-POP產業以強大的影響力稱霸亞洲,吸引了越來越多台灣年輕人前往韓國發展,然而,偶像市場的競爭異常激烈,並非每個人都能如願以償。有些來自台灣的練習生在經歷團體解散、活動暫停、受傷以及多次出道失敗後,依然不放棄夢想,以堅韌的態度持續努力,在各自的領域中發光發熱,為追求星夢付出了非凡的努力與熱情。

1.李家儀

家儀是南韓女團FANATICS的成員,在團體正式出道前,便以小分隊FLAVOR的身份率先亮相,為團隊打響知名度。2020年5月,FANATICS以全員形式回歸時,家儀在舞台上展現連續三個前翻的高難度動作,令觀眾對她的舞蹈實力刮目相看。然而,儘管她在韓國出道兩年,卻始終未能大紅。

同年10月,家儀返回台灣,參加時尚活動的同時,宣布加入許維恩旗下的經紀公司「維恩原創」,正式成為其簽約藝人。她也開設了個人Facebook和Instagram帳號,在資訊欄中同時保留FANATICS和台灣演藝相關的工作訊息,顯示出她計劃在韓國與台灣兩地發展的企圖心。家儀的多方嘗試,展現了她對夢想的執著與無限可能。

2.黃姿婷

粼粼(Lin Lin,本名黃姿婷)於2019年以FNC娛樂旗下女團Cherry Bullet的成員身份正式出道。然而,這段偶像生涯僅持續了一年,隨後公司便宣布10位成員中有3人退團,並與她們解除專屬合約,其中包括粼粼。

退團後,粼粼選擇回到台灣繼續學業,並就讀於莊敬高職表演藝術科。她曾登上沈玉琳主持的《校花點點名》節目,坦言退出團體的主要原因是希望專注完成學業。不過,她並未因此放棄星夢,2023年以「薄荷水晶babyMINT」成員身份參加女團選秀節目《未來少女》,隔年以「babyMINT」成員身分正式出道。

3.彭羽彤

Debby(彭羽彤)在2017年以女團「DAYDAY」成員身份首次亮相,該團還包括《PRODUCE 101》出身的李秀炫及THE ARK前成員全珉柱等,陣容引發外界高度關注。然而,成團消息公開僅5個月後,經紀公司卻無預警宣布團體解散,DAYDAY未能正式出道,成員們因此各自尋找新的發展方向。

解散後,Debby於隔年參加陸綜《這!就是街舞》,雖未成功晉級,但她並未因此放棄。後來,她回到南韓並加入知名舞蹈工作室「1MILLION DANCE STUDIO」,2023年更隨著舞團,登上南韓第44屆青龍電影獎演出,成為台灣首位登上該電影盛會的表演者。

4.王靖儀

Soso(王靖儀)在莊敬高職時參加徵選活動,並於2018年成功以「公園少女」成員身份出道,同團還包括因參與《PRODUCE 101》而備受關注的金序璟,讓這支新生代女團一出道便吸引了歌謠界的目光。

然而,「公園少女」的發展並不順利。由於所屬公司經營不善,無法支付薪水,成員們集體提起解約訴訟,最終勝訴並成功離開公司。她們在2021年推出專輯《THE OTHER SIDE OF THE MOON》後,便因公司問題被迫中止活動。更糟糕的是,從2022年2月起,公司未支付宿舍租金,導致全體成員被迫搬離,並在同年7月迎來多位職員及經紀人的離職。其中,Soso和另名日籍成員Miya的簽證問題更是被公司忽視,導致兩人不僅遭到罰款,還留下了前科紀錄。