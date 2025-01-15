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小孟老師／1月15日星座運勢　金牛座氣質好有內涵

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：善於汲取經驗
感情：相互扶持依賴
財運：交易買賣妥當
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：巨蟹

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雙子座

工作：業務服務熱情
感情：有旺擦出火花
財運：持續財經學習
幸運色：卡其色
貴人：魔羯
小人：處女

天秤座

工作：建立文化差異
感情：培養共同愛好
財運：易得貴人建議
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：靈活適應變化
感情：平和處理問題
財運：準備開始投資
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：水瓶

金牛座

工作：工作熱情服務
感情：氣質好有內涵
財運：重視未來版圖
幸運色：金色
貴人：射手
小人：牡羊

處女座

工作：尋找新的市場
感情：心思細膩敏感
財運：投資見好就收
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業有利競爭
感情：自我穩重表現
財運：獲利準備入帳
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：天蠍

天蠍座

工作：迎接高度挑戰
感情：分享生活趣事
財運：進財機會頗多
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

雙魚座

工作：同理心好服務
感情：打扮受人關注
財運：增加多元投資
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：營運策略成功
感情：感情逐漸豐富
財運：幸運獲得小獎
幸運色：淡藍色
貴人：雙魚
小人：射手

獅子座

工作：公關談判力強
感情：幽默風趣友善
財運：正財偏財皆旺
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天秤

射手座

工作：勤奮取得成果
感情：感受對方情感
財運：多元得財機會
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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