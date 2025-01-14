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小孟老師／1月14日星座運勢　異鄉打拚的雙子賺大錢

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：智慧引領發展
感情：修正相處關係
財運：財務概念增加
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

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雙子座

工作：不到手不放棄
感情：珍惜感激彼此
財運：異地謀財有賺
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：射手

天秤座

工作：謀劃成功大事
感情：擁有情感基礎
財運：代銷產品賺錢
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：機會成功在望
感情：可以說出心聲
財運：資產配置風險
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

金牛座

工作：開通事業通路
感情：愛情際遇不錯
財運：得財機會增加
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天秤

處女座

工作：投資前景看好
感情：表達真正情感
財運：均衡收支財務
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：控制混亂局面
感情：一起成長進步
財運：財運可望延續
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊

天蠍座

工作：事業風生水起
感情：單身異性緣佳
財運：大膽投資獲利
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：魔羯

雙魚座

工作：化解嚴重衝突
感情：等待機會來臨
財運：謹守預算規劃
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：得到他人幫忙
感情：浪漫中求刺激
財運：突破競爭障礙
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：處女

獅子座

工作：提攜職場後輩
感情：用心經營感情
財運：智慧運用金錢
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：水瓶

射手座

工作：求新求變生機
感情：撐起家庭事務
財運：賺活動贊助費
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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