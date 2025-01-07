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「劉品言當伴娘」感人原因曝！愛雅揭13年私交：人生快溺斃時救我上岸

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布和圈外15年好友登記結婚，2年後才正式舉辦婚禮。事隔幾天，談起與伴娘劉品言的緣分，她有感而發地說：「人生總是會有幾個快要溺斃的階段，會遇到幾個伸手救你上岸的姊妹，我的伴娘就是如此。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲劉品言日前擔任愛雅的伴娘。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅6日在社群網站透露，2012年底因為拍戲結識了劉品言，彼此年紀相仿，「一股腦的撲向妳，就這麼黏住妳13年了」，還一度當過室友，好姐妹當時接住了她所有的喜怒哀樂。

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有次失戀後，愛雅頓時變得毫無行為能力，彷彿行屍走肉，劉品言當時不但會幫忙熬粥，還會將癱在沙發的她公主抱到床上，「我的青春日常就是被妳呵護寵溺著，妳是如此溫柔的霸氣。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲愛雅寫下對好友們的感謝。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

劉品言曾說「要嫁的人，沒有像我這樣寵愛，那就不許嫁」，但得知愛雅遇到了老公小萬後，她便放心了，讓對方感性地說：「我的人生高光時刻，妳不可能缺席。我知道妳拼盡全力，就是要親眼看著我幸福。謝謝言。」

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

▲劉品言放心把愛雅交給小萬照顧。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅附上婚禮當天和劉品言的合照，「小妹出嫁了，姐姐在我身後保護著我。」劉品言看到貼文後，也轉發到限時動態說「送妳走到幸福，回頭隨時都在」，顯見兩人的真摯交情。

▲▼愛雅。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言感性回應愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅IG全文：

人生總是會有幾個快要溺斃的階段，
會遇到幾個伸手救你上岸的姊妹，
我的伴娘就是如此。
@esther88

2012年底，因為拍戲認識你，
年齡相仿的我們，一股腦的撲向妳，
就這麼黏住妳13年了
後來的我們，成為形影不離的室友，
接住了我一切的喜怒哀樂。

回想行屍走肉的那段日子，
失戀的我毫無行為能力，
妳會幫我熬好粥才出門工作，
雙手公主抱，把沙發馬鈴薯的我，
輕放到床上陪我睡覺。
我的青春日常就是被妳呵護寵溺著，
妳是如此溫柔的霸氣。

妳說過：要嫁的人，沒有像我這樣寵愛，那就不許嫁！直到遇見了小萬，妳說：我放心了。

這13年來的我們，
每一寸光陰，因為有妳，多了意義。
我的人生高光時刻，妳不可能缺席。
我知道妳拼盡全力，就是要親眼看著我幸福。
謝謝言，謝謝我的男朋友，我的姊妹，
太多感謝的話我想我都說過，
我會用一輩子來愛妳。

我的舞伴亦是如此，
@dennisiam
謝謝丹，陪伴我走過生活風雨。
不是在最好的時光跳舞，
而是因為跳舞，日子都變成最好的時光。
與你與熱愛的舞蹈，一路向前所向披靡。

一份如此珍貴的禮物，
每次翩翩起舞的機會，歷練舞台上的驚艷。
你懂我的一切，一支寫著我和老公，
《關於我們》的舞蹈。

願我餘生，有人共舞，
也能獨自翩翩起舞。
告訴著我，往後日子，
你們都會像台上那束追光燈，
是為我而來，
我在哪，光在哪。

謝謝多年的陪伴，未來，
只要你們需要，萬家大門永遠為你們敞開。

（照片意境是小妹出嫁了，哥哥姐姐們在我身後保護著我）

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