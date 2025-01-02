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李珠珢IG驚見「2大改變」！已標中文姓名...台網友嗨喊：來定了

被封為「AI女神」的前韓國職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢，因跳「三振舞」爆紅，近來也屢傳將來台灣發展。（翻攝自李珠珢IG）

▲李珠珢在離開起亞虎後動向成謎。（翻攝自李珠珢IG）

圖文／鏡週刊

被封為「AI女神」的前韓國職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢，因跳「三振舞」爆紅，也屢傳將來台灣發展，去年體育主播羅國禎更大膽預測「一定會來台灣」，如今社群帳號出現大變動，讓大票台網友暴動直喊「台灣來定了！」

年僅20歲的李珠珢，擁有170cm姣好身材與超高顏值，被韓國網友形容「美到像AI」，舉手投足都是鎂光燈的焦點，今年也曾邀來大巨蛋應援，人氣飆升，累積不少台粉，IG粉絲也已從今年6月的31萬飆升至現在的103萬。

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李珠珢日前傳出已結束韓國啦啦隊合約，有望來台應援，不過遲遲未公開新東家。在2025年1月1日當天，李珠珢無預警更改IG帳號名稱，再度掀起關注。據了解，李珠珢將帳號「my._.chuuu」改為「0724.32」（生日與背號），最令人吃驚的是，她在簡介中添加中英文姓名「LEE JUEUN 李珠珢」。

李珠珢在社群上的更新舉動，讓大票台網友興奮直喊，「真的要來了嗎！」「如果真的能來台灣就太棒了」、「有標李珠珢了，懂得就懂」、「快來台灣吧，這裡很多妳的支持者」。


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