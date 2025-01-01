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李雅英在台跨年「感動看101煙火」！　2025年新年計劃公開了

記者孟育民／台北報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛，近期都在台韓兩地跑。她昨（31日）難得在台北跨年，晚上接下直播工作，在工作之餘也看到101煙火，開心表示：「作為外國人，在台北101觀看跨年煙火真的是一次難忘的體驗。與來自世界各地的人們一起迎接新年，看著壯觀的煙火，滿滿的感動和喜悅。」

外送稿用▲李雅英「睡衣掉落」大露性感香肩！　曬出居家床照引遐想。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英在台灣迎接新年。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英透露2025的計劃，有考慮發行單曲，「 其實我的粉絲們很喜歡我唱歌的樣子，但由於我的歌唱實力還不足，如果想要發行單曲，可能需要再多練習唱歌 。明年我會繼續努力做好現在的啦啦隊活動，並把握每一個能讓我成長的機會！當然，棒球啦啦隊活動也是必不可少的！」她也也希望能有演戲的機會，「如果有我能勝任的角色，不管是多小的角色，我都會認真完成，努力做到最好。」

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▲李雅英出席炸雞BHC品牌登台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李雅英希望2025年有更多樣貌。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

李雅英擁有廣大的粉絲支持，被問到有沒有遇過最印象深刻的粉絲？她分享：「之前夏天，我叫了一輛 Uber，結果發現司機的手機桌布是我的照片！這樣偶然遇到的粉絲讓我非常驚喜。同時，那些在公開活動中總是來支持我的粉絲，還有每次結束活動後對我燦爛微笑並揮手的樣子，回到家後總是讓我浮現滿滿的回憶。」

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