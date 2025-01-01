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獨／是元介520結婚「妻是經紀人」　工作中告白…她聽全程反應曝

記者黃庠棻／台北報導

藝人是元介自團體「元衛覺醒」出道，後來跨領域出演過多部戲劇作品，私底下也時常會在社群媒體上分享生活，1日在社群網站上宣布結婚消息，不過因為跟老婆的個性都低調，沒有正面曬出對方的正面照，先前也都以圈外人稱呼來代替妻子，沒想到女方真實身份竟是他的美女經紀人。

▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介宣布結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

是元介1日元旦在社群網站上宣布喜訊「當我變成我們，那些看似平凡的日常，過得自在、簡單是屬於我們的甜蜜、是屬於我們的樣子。我結婚了，開始新的一個階段，謝謝妳出現在我的人生裡，我的老婆，今後我將繼續牽著妳，愛著妳。歲月靜好，一切都是緣份，祝福大家都要幸福快樂」，還選在13點14分象徵一生一世的時間點發文，相當浪漫。

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▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介宣布結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

而是元介除了感性寫下結婚宣言之外，也曬出一系列跟老婆的合照，雖然女方正面都巧妙避開，但仍感受得到小倆口散發的滿滿幸福，，只是他先前都以圈外人來稱呼另一半，沒想到女方其實就是他的美女經紀人。對此《ETtoday星光雲》求證是元介經紀人，得到肯定回應並收到一句甜蜜的「謝謝你」，更強調「目前沒有懷孕」。

▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介老婆就是他的美女經紀人。（圖／翻攝自是元介臉書）

此前，是元介11月時接受《ETtoday星光雲》專訪，美女經紀人也陪伴在旁，全程都坐在他的旁邊幫忙，只不過兩人在工作中絲毫沒有任何甜蜜互動，完全無法察覺小倆口其實早在5月20日就登記結婚，經紀人笑說「專業要在，那是工作」。

▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介老婆就是他的美女經紀人。（圖／翻攝自是元介臉書）

不僅如此，是元介在受訪期間，大方談及當時已經是老婆的美女經紀人，他透露沒工作的時候就會在家整理好環境、煮菜等女友下班，享受平凡中的幸福，還說道「家裡面現在有女主人」，放閃講這句話的同時妻子就坐在一旁，女方還幫他補充說道「他不會刻意宣揚他的感情」，可見夫妻倆作風都相當低調。

▲是元介發現自己的維基百科資料遭人惡改。（圖／翻攝自是元介臉書）

▲是元介先前在專訪中放閃，經紀人老婆就坐在旁邊。（圖／翻攝自是元介臉書）

而當時還沒公佈婚訊時，是元介表示跟老婆都是理性的人，不太會追求儀式感，所以也沒有計畫要下跪求婚的橋段，當時已是老婆的經紀人幫腔「因為生性低調，小倆口也難怪有機會走到最後，兩個人都需要磨合」，

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