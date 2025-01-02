小孟老師／1月2日星座運勢　牡羊工作效率飆高

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：接受重要任務
感情：家庭氣氛和樂
財運：避免錯失趨勢
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：善於調整任務
感情：回饋對方溫柔
財運：虛擬金幣獲利
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：安排休假放鬆
感情：與心儀人獨處
財運：積極追求資產
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：金牛
【土象星座】
工作：可以解除危機
感情：愛人齊心協力
財運：加強行情調查
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：加強促進共識
感情：燦爛甜美笑容
財運：寫書賺廣告費
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：投入有效資金
感情：與好友有曖昧
財運：選擇正確投資
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【水象星座】
工作：提高務實效率
感情：製造浪漫情境
財運：持續學習理財
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：上緊發條備戰
感情：換方式表達愛
財運：儲蓄財務增多
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：調整工作步調
感情：姻緣真心相愛
財運：加強投資智慧
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：充分利用產能
感情：時光靜好美好
財運：開始理財規劃
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙子
工作：深度思考問題
感情：穩定平衡感情
財運：謹慎評估投資
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：夢想可以成真
感情：表現意外驚喜
財運：合理分配資金
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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