遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

記者劉宛欣／綜合報導

前台大醫院兒科前醫師、YouTuber「蒼藍鴿」（吳其穎）經常透過社群、YT拍攝醫學小知識，擁有88萬的訂閱。13日他在社群上曬出一張臉書社團截圖，截圖中可以看到一名同業醫師批評他「又一位醫師YouTuber要崩壞了」，指他的相關文章沒有把醫美風險講清楚，對此他選擇直接回擊，無奈表示「有些醫師真的以攻擊別人為樂」。

▲蒼藍鴿在網路上擁有許多粉絲。（圖／翻攝蒼藍鴿IG）

起因是一名醫師在臉書發文，貼出蒼藍鴿客戶體驗音波等療程的過程，批評「又一位醫師YouTuber要崩壞了嗎？真的是醫學天地的話，怎麼會沒有提到相關處理的風險問題？怎麼文章沒有站在消費者衛教來說明？怎麼文章沒有提到現實合理的期待？」還直指「這些都是醫療行為怎麼會跟諮詢師討論療程？如果只是幫廠商代言那就更不適合放在醫學天地了…」。

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▲蒼藍鴿曬出同業質疑的文章進行反擊。（圖／翻攝蒼藍鴿Threads）

對此，蒼藍鴿直接回擊表示「有些醫師真的以攻擊別人為樂欸。」他指出自己只是在個人社群分享治療客戶的經驗「有人卻在旁邊喊燒」，還提到風險早就都在之前的文章、影片中分享過，不懂為何發文者要裝作沒看到，最後也反諷「謝謝X醫師幫診所廣告」。