張庭神隱3年復出直播！爆哭：我也不容易　帶貨業績狂翻萬倍

記者張筱涵／綜合報導

藝人張庭與林瑞陽在大陸經營美妝事業，2021年遭控涉嫌傳銷遭到官方調查，公司名下的96套房產，共計台幣88.8億元的財產被查封，經過2年審理，案件已經被撤銷。張庭日前復出直播帶貨，成績也受到矚目。

▲張庭爆哭。（圖／翻攝自微博／星圈老鬼）



綜合陸媒報導，張庭的帳號於9月初恢復直播，以健身、護膚和日常保養為主題，並於12月初開始直播帶貨。12月5日直播2小時賣化妝品，但僅取得人民幣159元（約台幣795元）的銷售額；10日則改賣廚具，達到人民幣267萬元（約台幣1335萬元）的銷售業績，雖未進入平台銷售榜前10名，但已顯示一定的市場反響。

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大陸網友看見相關消息後留言表示，「就這兩口子面相和過往的劣跡，想不通怎麼還會有人相信」、「她的錢幾輩子都用不完，可還是要出來繼續割韭菜，這堅韌的精神令人佩服」、「還有人買？這幫有錢明星住著別墅、開著豪車帶貨直播，有錢人更有錢了，窮人更窮了」、「不知道怎麼又東山再起了，不該徹底封殺嗎」。

▲大陸網友留言。（圖／翻攝自微博／新浪热点）



有大陸公眾號翻出張庭之前在直播間崩潰大哭的影片，可見她在影片中情緒崩潰：「我知道我不能把壓力給別人，一開場我情緒就不好了，但是我是個演員，我是個公眾人物，我要不克制情緒，我今天能坐在這裡嗎？每個人都有家庭，我也有家庭，我也不容易啊。」